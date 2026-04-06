Эксперты рассказали о важности хранения квитанций об оплате услуг ЖКХ

Квитанции за оплату жилищно-коммунальных услуг рекомендуется сохранять минимум три года – это период исковой давности, в течение которого можно обратиться в суд за защитой нарушенных прав, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

Отмечается, что в отдельных ситуациях срок может быть увеличен.

Как рассказали эксперты, в случае когда квитанции поступают в электронном виде, а оплата производится онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки. Они советуют делать скриншоты таких квитанций и чеков по ним либо распечатать последние.

Как объяснили в организации, если управляющая компания не отличается прозрачностью и регулярно вносит изменения в начисления задним числом, есть риск, что в определенный момент она потребует доплатить якобы возникший долг.

Специалисты добавили, что здесь платежные документы являются значимым аргументом. Также при смене управляющих компаний данные о плательщиках могут быть утрачены, и для новой УК собственник может оказаться должником. Квитанции, подтверждающие внесенные суммы, докажут отсутствие задолженности перед предыдущей компанией.

Если собственник подключил автоплатеж за коммунальные услуги в банке, не обращая внимания на возможное изменение тарифов, то в таком случае следует иметь документы на руках, подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты в заключение отметили еще один случай – если спустя время размер списания увеличился, но владелец жилья этого не отследил. В результате образовались долг и пени. Сохраненная история платежей позволит разобраться в сумме ежемесячных списаний и понять причину возникновения задолженности.