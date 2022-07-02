Эксперты рассказали о важности татарстанского проекта «Родительское собрание»

Накануне в Татарстане прошло «Родительское собрание» в формате онлайн. Эксперты рассказали, чем было полезно подобное мероприятие для родителей школьников и абитуриентов.

Uлавной темой мероприятия стала приемная кампания. Специалисты рассказывали о самых перспективных профессиях на ближайшие 10 лет, как справиться со стрессом на экзаменах и т.чо делать если ребенок не хочет поступать в вуз.

Такие площадки как «Родительское собрание» актуальны, потому что они помогают понять школьникам и их родителям всю важность анализа на среднесрочные перспективы, считает доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева.

«Основной тренд современности - образование через всю жизнь. Поэтому сначала в рамках бакалавриата необходимо получить фундаментальное образование, которое даёт широкий спектр компетенций. А далее углубляться и получать более узкое образование, специализироваться», - заявила она.

«Родительское собрание» помогает наладить контакт между родителями и работниками сферы образования, уверена председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

«Появление такого проекта как “Родительское собрание”, внимание лично Вице-премьера Татарстана Лейлы Ринатовны [Фазлеевой, прим. ТИ] - большой шаг навстречу родителям в пояснении многих, в том числе и острых, вопросов», - добавила общественница.

Советник ректора КИУ по стратегическим инициативам Олег Агапов также видит главный плюс проекта в возможности наладить диалог между разными сторонами процесса.

«В результате обсуждений формируются дорожные карты развития на ближнюю перспективу, рождаются формы и методы педагогической работы, складываются новые практики коммуникации и сотрудничества», - сказал эксперт.

Подобные площадки помогают узнать приоритеты в развитии рынка труда, уточнил исполнительный директор, АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

«Формат онлайн трансляций и возможности напрямую спросить у руководства Татарстана волнующие население вопросы - прочно вошел в нашу жизнедеятельность. Поэтому такие мероприятия очень полезны и нужны», - заключил он.