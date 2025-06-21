Эксперты рассказали о сложностях создания честного и интересного контента для подростков

Создание контента для подростков, который одновременно будет честным и интересным, представляет собой серьезную творческую задачу. Об этом рассказал генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук сегодня на сессии «Контент для подростков: тренды, запросы, будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводят «Известия».

По мнению Табарчука, важно не просто говорить о честности, а наполнять этим понятием сам продукт – и при этом сохранять его привлекательность для молодой аудитории. Он отметил, что сочетание искренности и увлекательности требует большого профессионального усилия, поэтому подобных успешных проектов, как «Слово пацана» или «Ландыши», на рынке немного.

Табарчук также подчеркнул, что вызовом становится способность передать зрителю настоящие эмоции, а не ограничиваться правильными формулировками.

В свою очередь, руководитель направления корпоративной социальной ответственности Национальной Медиа Группы Мария Залунина отметила, что искренние истории имеют высокую социальную значимость. Она сообщила, что после обращений подростков было принято решение включить в финал каждого эпизода второго сезона сериала «Трудные подростки» номер горячей линии. Это привело к резкому росту обращений: по словам Залуниной, на линию поступили десятки тысяч звонков.