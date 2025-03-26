Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества: заработок на лайках на маркетплейсах

Мошенники предлагают работу по постановке лайков через ссылку, обещая выплату первой зарплаты. Затем жертву вовлекают в группу, где предлагается выкупать товары и переводить средства злоумышленникам. В группе действуют подставные лица, которым якобы уже были переведены деньги.

Сначала жертве предлагают работу с оплатой за лайки, после чего ее вовлекают в фиктивную покупку товаров с переводом денег мошенникам. Далее следуют угрозы и давление, часто используя имена правоохранительных органов.

Профайлер, предприниматель и блогер Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» поделился рекомендациями, как избежать попадания в ловушку мошенников:

— Установить приложения, определяющие подозрительные звонки, либо вовсе игнорировать вызовы от неизвестных номеров;

— Избегать поспешных действий: если кто-то представляется сотрудником правоохранительных органов, требовать официальную повестку;

— Обсудить возможные схемы мошенничества с близкими людьми, проводить тренировки и придумывать секретные коды для дополнительной защиты.