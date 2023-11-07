Эксперты рассказали о будущем рынка «вторички» после повышения ставок ЦБ

Повышение ключевой ставки ЦБ не приведет к росту объемов выдачи ипотеки. Более того, банки будут ограничивать или пересматривать условия выдачи по предодобреным заявкам. Об этом РБК сообщила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Надежда Караваева.

При этом резко спрос не обвалится. Аналитики считают, что в ноябре сделки продолжат совершаться, поскольку сейчас есть заемщики, которые ждут одобрения кредитов в банках по сегодняшним условиям, говорит аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Третий эксперт – директор офиса продаж вторичной недвижимости риелторского агентства Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что последствия решения ЦБ можно будет оценить примерно через месяц-полтора, потому что сейчас многие кредитные организации проводят сделки по «ранним» одобрениям с более низкими процентами.

Коммерческий директор компании Optima Development Дмитрий Голев считает, что часть клиентов перейдут со «вторички» на «первичку». Причина – наличие льготных программ при покупке квартиры на рынке новостроек.

А вот падения цен на вторичном рынке аналитики не ожидают. По их мнению, продавцы будут просто временно сдавать свои квартиры, но никак не снимать с продажи, говорит директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он добавил, что вторичное жилье уже «укрепило свой иммунитет к внешним потрясениям».