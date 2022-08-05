Эксперты рассказали, насколько быстро блокируются фейковые страницы

Насколько быстро блокируются фейковые страницы и в какой степени владельцы сайтов заинтересованы в сотрудничестве, рассказала на вебинаре «Точка невозврата» руководитель группы аналитики Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Ксения Рысаева.

«Насколько быстро — зависит от владельцев сайтов: иногда они не слишком заинтересованы. Фейковые страницы продолжают свое существование, однако мы видим, что в последнее время владельцы начали погружаться в информационную безопасность, блокируют фейковые страницы. Но насколько быстро они их блокируют, настолько быстро они появляются вновь. Это такой процесс: кто быстрее и больше успеет», — отметила спикер.

Максим Акимов — замруководителя центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage — дополнил, что специалисты отслеживают поддельные фишинговые сайты, информируют о них заказчиков, но вопрос осложняется взаимодействием нескольких структур по блокировке сайтов.

«Можно обратиться в Роскомнадзор, у них есть специальная форма для обращения, можно в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, но самое действенное — это обращаться к регистратору домена. Гораздо сложнее, если регистраторы не российские. Самое главное, необходимо доказать, что страница фейковая, угрожает репутации и причиняет вред. Здесь, скорее, не всегда регистратор идет навстречу. Если Роскомнадзор заблокирует страницу, то блокировку можно обойти через VPN или proxy, и люди сами становятся жертвами из-за того, что не отключают VPN и переходят по ссылкам», — предупредил он.

В качестве примера Максим Акимов привел ситуацию, когда от имени заказчиков мошенники рассылали счета, квитанции, договоры с поддельными реквизитами. «У нас стоит мониторинг, мы выявили этот фишинговый сайт. Однако практика пока показывает, что за один день этот вопрос решить не удается», — отметил он.