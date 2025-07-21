Эксперты рассказали, куда и за сколько поедут отдыхать казанцы в июле и августе

В июле и августе жители Казани чаще всего выбирают для отдыха Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москву, рассказали «Татар-информу» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Также популярны поездки внутри Татарстана, в Нижегородскую, Волгоградскую и Калининградскую области. Замыкают десятку популярных направлений среди казанцев Крым, Дагестан и Самарская область.

Средняя стоимость ночи, по которой казанцы бронируют размещение на лето, составляет чуть более 6 тыс. рублей. Это на 12% выше, чем в прошлом году. В среднем туристы проводят в поездке три ночи.

Чаще всего, по словам экспертов платформы, казанцы выбирают для проживания апартаменты (28% бронирований), отели без звезд (25%) и отели с тремя звездами (15%). Также популярны гостевые дома (12%) и четырехзвездочные отели (10%). Меньше всего спрос на хостелы (4%), отели с одной-двумя звездами (3%), пятизвездочные отели (2%) и кемпинги, глэмпинги или дома (1%).

Наиболее распространенный формат путешествий – поездка вдвоем без детей (44% бронирований). Семейные путешествия с детьми занимают 30%, поездки в одиночку – 16%, а бронирования от компаний из трех и более взрослых составляют 10%.