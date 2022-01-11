Эксперты рассказали, когда россияне смогут отправиться в страны Европы и Азии

Российские туристы, скорее всего, смогут отправиться в страны Европы уже весной, в то время как Китай и Индонезия в ближайшей перспективе не откроются. Об этом, ссылаясь на экспертов из туристической отрасли, сообщают «Известия».

Несмотря на то что пандемия коронавируса не завершилась, ряд стран открывают границы для путешественников. Ожидается и дальнейшее смягчение ковидных ограничений для туристов.

«Думаю, что недавно открывшийся для привитых россиян Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум — весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа», — полагает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин добавил, что Еврокомиссия по туризму ранее заявила, что рассчитывает полноценное открытие границ ЕС для россиян уже этой весной.

Однако по странам Юго-Восточной Азии ситуация выглядит менее позитивно. К примеру, скорее всего, в этом году не откроются Китай, Индонезия и Камбоджа, заметил Алексан Мкртчян.

«Азия без российских туристов потеряла миллионы долларов. В первую очередь это такие страны, как Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея. Только недавно для россиян открылся Вьетнам и тайский Пхукет. Но сейчас туда летает примерно в 10–15 раз меньше туристов, чем до пандемии. Думаю, что до конца марта условия по въезду этими двумя странами будут смягчены», — заключил гендиректор сети турагентств.