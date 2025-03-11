Эксперты рассказали, какое жилье могут купить семьи с маткапиталом в Казани

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В 2025 году материнский капитал проиндексировали на 9,5%. Таким образом, за рождение одного ребенка семья получит почти 690,3 тыс. рублей, а за двух – около 912,2 тыс. Учитывая минимальный первоначальный взнос в 20%, семьи с маткапиталом могут позволить себе покупку квартиры в новостройке стоимостью до 3,5 млн рублей с одним ребенком или 4,6 млн рублей – с двумя детьми без дополнительных вложений. Такими выводами с «Татар-информом» поделились эксперты «Яндекс Недвижимости».

Согласно исследованию сервиса, в Казани выбор квартир в новостройках, доступных для семей с маткапиталом и льготной ипотекой, крайне ограничен. Это, как правило, единичные студии или однокомнатные квартиры. В процентном соотношении показатель составляет 0,02%.

Для семей с двумя детьми ситуация немногим лучше: в пределах бюджета льготной ипотеки и маткапитала доступно 2,5% всех квартир в новостройках Казани. Причем предложение представлено в равном количестве в сегменте студий и однокомнатных квартир.

«Использование материнского капитала для улучшения жилищных условий — достаточно популярная стратегия у россиян. Сохранение льготной программы семейной ипотеки также стимулирует спрос на новое жилье. Поэтому зачастую при сделках материнский капитал используется в качестве первоначального взноса. Во многих случаях он покрывает лишь часть первоначального взноса, так как семьи стремятся к расширению жилой площади», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По мнению эксперта, такое жилье можно использовать как для собственного проживания, так и для переезда детей в будущем: пока ребенок взрослеет, такую недвижимость можно выгодно сдавать. «Ежемесячный платеж по семейной ипотеке и ставка долгосрочной аренды будут сопоставимы», – уточнил Белокуров.

Отмечается также, что для семьи с одним ребенком и маткапиталом в 690 тыс. рублей, берущей ипотеку на десять лет, ежемесячный платеж составит около 30 тыс. рублей. Для семьи с двумя детьми, использующей маткапитал в 912 тыс. рублей, платеж вырастет до 40 тыс. рублей из-за более высокой потенциальной стоимости приобретаемого жилья (4,6 млн рублей).

Средняя стоимость долгосрочной аренды студии в Казани в феврале, по данным «Яндекс Аренды», составила 31 тыс. рублей в месяц, а однокомнатной квартиры – 37 тыс. рублей. Это в целом сопоставимо с ежемесячными платежами по ипотеке.