Эксперты рассказали, какие товары экспортируют из РТ

Эксперты из Татарстана рассказали, какие товары экспортируют предприниматели из республики, а также какие меры, по их мнению, следует предпринять для поддержки экспортеров. Их комментарии опубликованы на сайте Экспертного клуба.

Как рассказал кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин, развитие экспорта, именно малого бизнеса, в РТ служит приоритетным направлением госполитики поддержки малого и среднего предпринимательства и содействует развитию республиканской экономики.

«Татарстан – один из ведущих экспортно-ориентированных регионов России, объём экспорта постоянно растет в сравнении с прошлыми годами. У нас очень большой потенциал и благоприятные условия для развития внешнеэкономической деятельности», – сказал он.

Гафиятуллин напомнил, что не так давно презентовали инструменты поддержки экспорта, которые содействовали увеличению возможностей цифровой платформы «Мой экспорт» и сервиса «Профессионалы экспорта».

«Постоянно растет число компаний, зарегистрированных на этих платформах, которые становятся более узнаваемой среди предпринимателей, потому что благодаря ей у бизнеса есть быстрый и удобный доступ к мерам поддержки не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств, центров поддержки экспорта, институтов развития. Платформа помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров», – добавил эксперт.

В условиях введенных санкций и давления, которое оказывают недружественные государства, продукция отечественных предприятий поставляется за границу. Об этом рассказал председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

«Это означает, что несмотря на политическую ситуацию, мир признает качество товаров, выпускаемых в России и платит за это. Считаю, что это один из показателей того, что наша экономика, технологии и производства движутся в правильном направлении», – сказал парламентарий.

По его словам, в настоящее время важно продолжить налаживание партнерских отношений с ближневосточным регионом, азиатскими и африканскими государствами.

«Учитывая, прошедший в Казани саммит БРИКС, считаю, что следующий год должен стать еще более активным и продуктивным, особенно для татарстанских компаний: убежден, руководство республики во главе с Раисом обсудили эти моменты с главами стран-участниц саммита. И от этого выигрывают все», – добавил спикер.

По мнению Топилина, необходимо переходить к продаже именно несырьевой продукции. К ней, в частности, относятся технологические разработки, продукция сельского хозяйства и др.

Как рассказал управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» Айрат Гимадутдинов, в Татарстане акцентируется внимание на экспорте халяльной продукции.

«Спрос на эту продукцию растет вслед за ростом численности населения и уровнем жизни в большинстве мусульманских стран, расположенных как раз на Юге. Предприятия республики имеют налаженные производства, соответствующие стандартам "Халяль", и регулярно проходят проверку на их соответствие», – сказал спикер.

Он напомнил, что таким предприятиям компенсируют расходы, связанные с получением документа, подтверждающего халяльность выпускаемой продукции.

«Также предусмотрены компенсации за участие предприятий республики в международных ярмарках и форумах на которых происходит продвижение экспортной продукции», – добавил Гимадутдинов.

По словам депутата Казгордумы Марселя Шарапова, участие компаний из регионов страны позволяет продемонстрировать многообразие продукции, производимой в стране.

«Поддержка экспортеров включает финансовую помощь, обучение, информационные ресурсы и оптимизацию логистики. Это помогает компаниям успешно выходить на международные рынки», – сказал парламентарий.

Депутат добавил, что важно продолжать развивать экспортный потенциал, расширяя ассортимент продукции и углубляя сотрудничество с зарубежными партнёрами.

Развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» – один из важнейших проектов РФ, а РТ вносит свой значимый вклад в его реализацию. Об этом рассказала член ОП РФ от РТ Ольга Павлова.

«Наша республика традиционно является крупным экспортером, демонстрируя успехи в машиностроении, нефтехимии, IT-сфере и не только. "Камазы", "АУРУС", автобусы, трактора - это лишь часть впечатляющего списка продукции, которая уже завоевывает популярность за рубежом», – сказала она.

Павлова добавила, что, кроме традиционных отраслей, Татарстан активно развивает народные художественные промыслы, предлагая миру уникальные татарские изделия.

«Татарстан демонстрирует комплексный подход к экспортной политике, поддерживая отечественных производителей и создавая благоприятные условия для их развития», – подчеркнула эксперт.