Эксперты рассказали, какие совместные проекты со странами СНГ реализуют в Татарстане

Эксперты из Татарстана рассказали, какие совместные проекты со странами СНГ реализуются в республике и какие новые крупные проекты, на их взгляд, могут быть реализованы в ближайшем будущем. Их комментарии были опубликованы на сайте Экспертного клуба.

Напомним, Президент России Владимир Путин считает, что страны СНГ обладают всеми необходимыми возможностями, чтобы запустить новые совместные проекты в различных сферах - от промышленности, до сельского хозяйства. Такое мнение он высказал, открывая заседание совета глав государств СНГ.

«Уверен, что у нас есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре», - сказал Путин.

Главы государств обсудили конкретные шаги, направленные на расширение партнерства во всех этих областях.

«Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики РФ. Для нас страны Содружества - самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», - подчеркнул российский лидер.

Как сказал Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Республики Татарстан Айдар Гимадутдинов, экономическое сотрудничество и взаимодействие России со странами СНГ в последние годы приобрело особую актуальность.

«Развитие интеграционных процессов стран СНГ способствует сохранению и повышению устойчивости экономик стран-членов объединения, особенно в условиях западных санкций против России и Белоруссии», - отметил эксперт.

Республика Татарстан, в свою очередь, активно участвует в выстраивании совместных проектов в рамках СНГ.

«Так, с Узбекистаном успешно развивается инвестиционный проект по созданию и функционированию технопарков в городах Джизак и Чирчик. В Казахстане успешно работает шинный завод KamaTyres KZ в Сарани, в который инвестировало ПАО «Татнефть». Кроме того, планируется развитие сотрудничества между Казанским авиационным производственным объединением и Минским авиационным заводом», - рассказал спикер.

Он отметил, что для повышения эффективности взаимодействия внутри Содружества необходимо выстраивать эффективные механизмы финансовых расчетов в рамках СНГ, формировать привлекательные условия с точки зрения возможных налоговых льгот на первых этапах развития совместных проектов и больше обмениваться опытом, встречаться, проводить конференции по актуальным вопросам сотрудничества. Также следует искать пути, возможности выстраивания взаимовыгодных проектов.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, в свою очередь, добавил, что страны СНГ - это партнеры во многих направлениях и чем сильнее это взаимодействие, тем стабильнее растет экономика наших стран, развивается промышленность и инновации, улучшается качество жизни людей. Как отметил Президент России Владимир Путин, напоминает спикер, страны Содружества являются самыми близкими соседями, друзьями и «стратегическими партнерами.

Он подчеркнул, что Россию и страны СНГ объединяет общая история, ценности, но эти государства могут еще больше поддерживать друг друга.

«Что касается Татарстана, то со странами СНГ республику объединяют прочные узы сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах. Татарстан является важным связующим звеном в укреплении партнерства по широкому спектру направлений. К примеру, буквально в эти дни Раис республики Рустам Минниханов находится в Туркменистане с рабочим визитом. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов. Рустам Минниханов уже встречался с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, обсудил перспективы совместной деятельности, и предполагаю, что в следующем году мы увидим новый этап сотрудничества», - резюмировал Топилин.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин, комментируя эту тему, сказал, что Республика Татарстан традиционно развивает торговые и деловые связи с соседними странами. На территории современного Татарстана пересекались две мощные торговые артерии: одно из ответвлений Великого шелкового пути и Пушной путь, связывавший север и юг Евразии.

«В настоящее время Татарстан активно развивает сотрудничество со странами СНГ в различных областях. Это и экономическое сотрудничество: совместные экономические форумы и выставки, привлекая бизнесменов из стран СНГ для инвестиций в регион, это и научно-образовательные инициативы: обмен опытом в области науки и технологий. Есть проекты по обмену студентами и преподавателями, а также совместные научные исследования, это и культура и искусство: всевозможные культурные обмены, фестивали, выставки и театральные постановки с участием артистов из других стран СНГ, это и инфраструктурные проекты: привлечение инвестиции для развития инфраструктуры в таких областях, как транспорт и энергетика, и сельское хозяйство: например, проекты в агропромышленном комплексе, направленные на модернизацию производства и обмен технологиями. Сотрудничество со странами СНГ в торгово-экономической и гуманитарной сферах относится к постоянным приоритетам внешней деятельности республики», - прокомментировал он.

Также своим мнением поделилась и Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Последние годы Татарстан демонстрирует впечатляющую динамику как в развитии собственного бренда, так и в укреплении международных связей. Республика с ее богатой историей и традициями успешно выходит за рамки просто узнаваемого региона. Она становится активным и влиятельным игроком на международной сцене, предлагая конкретные решения и проекты для совместного развития», - сказала она.

Павлова добавила, что более тридцати лет Татарстан настойчиво строит мосты сотрудничества с различными международными организациями. Активное участие в СНГ, ЕС, ОДКБ, БРИКС, ШОС говорит о стремлении республики к многовекторной политике и готовности внести свой вклад в укрепление отношений между странами.

«Казань регулярно проводит важнейшие мероприятия - заседания Совета глав правительств СНГ, Европейского межправительственного совета, миротворческие учения стран ОДКБ "Нерушимое братство". Неслучайно Татарстан заслужил звание "посла по особым поручениям" во внешней политике России на постсоветском пространстве», - подчеркнула Павлова.

Заслуженный тренер России отметила, что Татарстан уже успел сформировать тесные отношения с Беларусью, Казахстаном и Узбекистаном, не случайно около 12% внешнеторгового оборота Татарстана приходится на долю стран СНГ. Ключевые партнеры, такие как ПАО "КАМАЗ" и ПАО "Татнефть", активно развивают свои проекты в регионе, создавая технопарки в Узбекистане и заводы в Казахстане.

«Однако Татарстан не останавливается на достигнутом. Республика нацелена на дальнейшее углубление сотрудничества со странами Центральной Азии - Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Помимо традиционных отраслей, таких как машиностроение и нефтепереработка, республика активно развивает партнерство в медицине, фармацевтике, новых технологиях, а также в области технопарков и специальных экономических зон», - добавила Павлова.

Она также назвала Татарстан ярким примером того, как можно сочетать стратегическое видение и конкретные действия для успешного развития в международном масштабе.

«Республика уже не только бренд, она - ключевой игрок на международной сцене, вносящий свой вклад в укрепление мира и процветания в Евразийском пространстве», - резюмировала спикер.