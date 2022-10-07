Эксперты рассказали, какие проблемы и вызовы подняла частичная мобилизация в России

Частичная мобилизация во многом сплотила российское общество, однако открыла и ряд проблем, характерных для страны. С какими вызовами придется столкнуться государству и регионам, а также от чего зависит успех кампании, рассказали члены Экспертного клуба из Татарстана.

Частичная мобилизация является достаточно новым и потому неизвестным явлением для молодого поколения россиян. Серьезным вызовом она стала и для глав регионов, уверен председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов.

Он отметил, что именно от руководства регионов во многом зависит успешность проведения мобилизации. В тех из них, где власти уделяли высокое внимание данному вопросу, было меньше сбоев, а сама идея кампании нашла гораздо более серьезный уровень поддержки населения.

«Россияне с пониманием относятся к тем трудностям, которые сопровождают процесс мобилизации. Большая часть регионов, включая и Татарстан и конкретно мой избирательный округ, с первых же минут выполнения этой задачи стали активно внедрять различные формы поддержки и самих ребят, которые взяли на себя миссию пойти защищать Отечество, и их семей», — напомнил он.

Тем не менее нельзя сказать, что частичная мобилизация встретила единый отклик у россиян, сплотила общество, заметила кандидат политических наук Зоя Силаева.

«И это тоже определенный сигнал. Частичная мобилизация вскрыла ряд проблем, которые есть в обществе. Это вопросы, связанные с патриотизмом, знанием и уважением своей истории, а если копнуть глубже, то вскроются проблемы воспитания и образования. Прослеживается и конфликт поколений, и ценностный конфликт», — перечислила эксперт.

По ее мнению, решить эту проблему можно благодаря честной и достоверной информации «от своих». Важно грамотно и последовательно объяснять людям, что происходит, и при этом не приукрашать картинку, а опираться исключительно на факты.

«Формировать навыки информационной гигиены надо начинать с детства. Но и эти навыки не сработают, если не будет преобладать объективная информация, основанная на фактах», — подчеркнула Силаева.

Она отметила, что каждый регион принимает все необходимые меры для поддержки мобилизованных и членов их семей. Татарстан не является исключением — Президент республики Рустам Минниханов лично контролирует ситуацию. Созданы горячие линии и штабы.

Напомним, что 21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт.