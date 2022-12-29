Эксперты рассказали, как выбраться из долговой ямы в 2023 году

Татарстан занял 15-е место в списке самых закредитованных регионов России. Объем задолженности перед банками одного жителя республики в среднем превышает 326 тыс. рублей. Неплатежи по кредитам населения снизились, выросло количество новых займов. Это значит, что люди берут кредиты, чтобы закрыть старые долги. Когда кредитов несколько, все деньги уходят на погашение процентов — человек работает на банки и МФО. Как выбраться из долговой ямы и списать кредит подходящим способом — рассказывает Федеральное Юридическое Бюро.

Как попадают в долговую яму?

Ситуации всегда разные, но можно выделить несколько основных причин:

1. Мошенники. Бывает, кредиты берут не на личные цели, а попадаются на уловки мошенников. Как правило, злоумышленники бывают очень убедительны и стараются максимально закредитовать гражданина, который не в силах осилить новую нагрузку.

2. Потеря работы и длительные больничные, ведущие к снижению дохода. Любой жизненный кризис, когда денег хватает впритык, приводит к просрочкам платежа. Задолженность растет в таком случае как снежный ком из-за пеней и штрафов.

3. Неправильные действия при погашении кредитов. Чтобы погасить один кредит, люди начинают брать новые. Чаще всего оформляют кредитные карты, годовой процент по которым может достигать 40%.

По закону МФО не могут насчитать более 150% переплаты сверх суммы долга. Но когда человек платит, деньги по договору сначала закрывают штрафы и проценты, поэтому заем не уменьшается.

Что нужно делать, если у вас есть долги?



1. Провести ревизию долгов — выписать все займы: от маленького до самого крупного. Начните закрывать кредиты с самого маленького долга, в это время по остальным кредитам вносите минимальные платежи. Когда первый из долгов будет закрыт, по такой системе нужно действовать и со вторым, третьим и последующими займами.

﻿﻿ 2. Принять факт задолженности, а не сопротивляться ему. Сопротивление проявляется как сожаление о том, что «влез в кредит и приходится отдавать своё». Принятие проблемы — это шаг к ее решению. Возьмите на себя ответственность, не злитесь на близких, банки, и т.д. Мы все ошибаемся, на этом жизнь не заканчивается.

﻿﻿3. Проконсультируйтесь со специалистом банка, чтобы подробнее узнать о своих возможностях по пересмотру условий кредита и обратитесь за помощью к специалистам Федерального Юридического Бюро.

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