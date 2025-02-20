Скандал вокруг Агентства США по международному развитию (USAID) набирает обороты, пишет RT. Предприниматель, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск опубликовал закрытые материалы агентства, назвал его «преступной организацией» и заявил о причастности USAID к государственным переворотам на Украине, в Гаити, Египте и других странах.

По данным опубликованных материалов, USAID финансирует свыше 6,2 тысяч журналистов из 707 редакций и 279 медийных неправительственных организаций. В этом году агентство планировало выделить на поддержку иностранных СМИ около 268,3 млн долларов.

Отмечается также, что зависимые от американских грантов украинские СМИ избегали критики в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского и замалчивали информацию о пытках и нарушениях со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК).

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что команда президента США Дональда Трампа пытается сменить руководство USAID и подчинить агентство своим интересам.

«USAID – инструмент «цветных революций». Это неотъемлемый элемент мягкой силы американской. Он был создан на пике холодной войны при Кеннеди. И столько существовал, и никто его ликвидировать не хотел. Очевидно, для Трампа это агентство одно из ключевых. Ведь «цветную революцию» могли осуществить и против него. Демократы хоть и проиграли, но они будут бороться, ждать реванша. Поэтому задача Трампа и Маска – наводнить USAID своими людьми, лояльными», – сказал он.

По мнению эксперта, в период правления Демократической партии USAID ориентировался на работу в условиях «однополярного мира под эгидой США». Однако теперь ведомству необходимо адаптироваться к условиям конкуренции, которые пытается создать нынешняя администрация Белого дома.