Эксперты посоветовали строителям быстрее внедрять идеи и избегать лишней цифровизации

Во время пленарной сессии на II Международном строительном чемпионате в Казани приглашенные эксперты назвали основные проблемы отрасли и предложили варианты их решения.

В частности, генеральный директор научно-исследовательского центра «Строительство» Виталий Крючков предложил сократить время между разработкой новых материалов или технологий и их внедрением в повседневную работу.

«Самое главное — обеспечить возможность не только быстрой разработки, но и сокращения времени между ней и внедрением тех идей, которыми всегда была богата Россия. У нас много „Кулибиных”, которые зачастую предлагают то, что в итоге здесь остается на бумаге, а в остальном мире успешно реализуется», — сказал Крючков.

Эксперт также предложил мотивировать специалистов на научную деятельность в строительной области. «Еще одна важная задача — подготовка кадров высшей квалификации. Давайте научимся учить тех, кто будет учить, и тех, кто будет заниматься наукой. У нас диссертационный совет испытывает серьезный дефицит, и мотивации заниматься наукой пока недостаточно», — признал он.

Генеральный директор компании Iyno Анастасия Морозова в свою очередь отметила, что в последнее время наблюдается излишнее стремление к автоматизации и цифровизации процессов и это вызывает увеличение объемов работ.

«Очень часто, когда мы занимается IT в стройке, то пытаемся автоматизировать уже существующие процессы. То есть не облегчаем жизнь и уменьшаем трудозатраты, а либо увеличиваем их, либо перекладываем с одного этапа на другой», — пояснила она.