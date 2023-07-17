Эксперты рассказали, как татарстанские компании выглядят на рынке акций

Крупнейшие компании республики показали серьезный рост с начала года — несмотря на санкции, их акции находятся в восходящем тренде. По словам экспертов, опрошенных KazanFirst, эта тенденция будет продолжаться.

Торгующиеся на бирже игроки республики оказались на удивление устойчивы к такого рода кризису, заметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Более того, большинство из них стало бенефициарами политического обострения. Это видно в том числе по динамике акций местных компаний: все они без исключения принесли за год больше прибыли, чем широкий рынок акций России.