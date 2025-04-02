Эксперты рассказали, как развитие Арктики повлияет на экономику Татарстана

Эксперты из РТ рассказали, что на их взгляд надо предпринять для ускорения развития арктического региона и как развитие Арктики и Северного морского пути будет воздействовать на экономику Татарстана. Все комментарии опубликованы на сайте клуба экспертов.

Ранее Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», отметив, что Российская Арктика открывает огромные возможности для запуска смелых предпринимательских, научных и творческих инициатив.

«Российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодежи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив. И в этой большой работе мы настроены на сотрудничество со всеми заинтересованными государствами-партнерами и интеграционными объединениями», – говорится в послании главы государства.

Путин отметил, что девиз нынешнего форума «На Севере – жить!» в полной мере отражает один из ключевых приоритетов развития арктических территорий – комплексное обновление, благоустройство городов и поселков, а также повышение качества жизни людей за счет создания современных рабочих мест, дальнейшего подъема экономики и социальной сферы. Президент также подчеркнул важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение и организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

В рамках форума Путину доложат информацию о мастер-планах опорных городов Арктической зоны РФ. Также российское правительство определило 16 важнейших населенных пунктов Арктики, для которых началась разработка мастер-планов по развитию на период до 2035 года.

Заслуженный эколог РТ и эксперт в экологических вопросах Рустем Камалов заявил, что наименование форума «Арктика – территория диалога» очень правильно расставляет акценты.

«Сам был очевидцем загрязнения территории Чукотки в 90-е годы. Это же ситуация масштабирована на всю Арктику: загрязнение всеми видами отходов, включая загрязнение микро-пластиком, угроза уникальным видам растений и животных. Поэтому те меры, которые принимаются Россией своевременны и должны дать результат. Но, самое важное состоит в том, с чего я и начал, в выстраивании диалога между странами. Если будет создан конструктивный диалог, который приведет к пониманию хрупкости экосистемы, а отсюда к консолидации усилий, то это будет примером для осознанного решения политических и экологических мировых проблем, которые из года в год обостряются. Поэтому Арктика – большая надежда в том, чтобы стать примером решения сложных проблем для сохранения экономического, политического и экологического баланса на Планете!» – сказал он.

Кандидат политических наук, доцент, политолог, Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева добавила, что Арктика является одним из стратегически значимых регионов для России, что обусловлено не только ее богатством природными ресурсами, но и ее географическим положением.

«Геополитический и экономический потенциал Арктики подпитывает интерес к данному региону со стороны международного сообщества и превращает его в арену интенсивного соперничества великих и региональных держав мира, что осложняет международное сотрудничество и реализацию проектов по развитию региона», – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что приоритетной для России в Арктике остается задача наращивания потенциала многовекторной политики и диверсификации экономики для обеспечения не только своих интересов в Арктике, но и, в целом, стабильности в регионе. Для нашего государства важно привлечение новых технологий и получение доступа к финансовым ресурсам, в первую очередь со стороны незападных международных институтов развития и неарктических стран, заинтересованных в арктических проектах, добавила Силаева.

«Однако, чтобы не оказаться в зависимости от неарктических стран, России необходимо направить свои усилия на поддержку развития своей арктической науки и внедрение лучших и инновационных решений проблем, актуализирующихся в Арктике в связи с климатическими изменениями и "размыванием" ее правового статуса», – резюмировала эксперт.

Также своим мнением на эту тему поделился заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков.

«Арктика стратегически важна для России. Это источник полезных ископаемых, который в последнее время стал особенно актуальным в связи со сложной международной обстановкой и таянием льдов. Арктика – это Северо-морской путь – важнейшая артерия для развития транспорта и перевозок на международном уровне и внутри России. Арктика – это потенциально удобное место для размещения российских военных баз и ракетных установок, направленных на недружественные России страны», – сказал он.

Большаков добавил, что Россия имеет в Арктике свой потенциал в военной сфере, ледокольном флоте, атомной сфере, развитии научных исследований, инфраструктуре развития российских регионов. При поступательном развитии Арктики Россия сможет значительно улучшить свой экономический потенциал.

«Но в геополитическом и геоэкономическом плане Россия имеет в регионе ряд конкурентов. Прежде всего, это ряд западных стран, которые с 2022 года приостановили сотрудничество с Россией в Арктическом Совете. Если замыслы Канады и ряда европейских стран по Арктике достаточно локальны, то США имеет планы на присоединение Гренландии, которая расположена рядом с Арктикой и интересует США в аспекте природных богатств и места для размещения военных объектов (в том числе ракетных установок). Основное противодействие США оказывают пока Канада, Дания, Великобритания и Китай. Россия развивает в Арктике партнерство с азиатскими гигантами: Китай, Индия, есть совместные проекты даже с Бразилией. Но большой экономической отдачи от этих проектов пока нет», – рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, России требуется увеличивать свой собственный потенциал в арктических регионах новыми кадрами, научными базами, образовательными структурами. Важнейшим аспектом становится возможность обеспечения безопасности огромных пространств российской Арктики, это нельзя сделать без существенных вложений в военную сферу, в частности, развития военно-морского флота РФ, считает он.

«Российская дипломатия должна обеспечить выстраивание сложной многовекторной политики сотрудничества России с азиатскими и западными странами», – резюмировал Большаков.