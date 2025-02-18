Эксперты рассказали, как расстояние от центра влияет на стоимость квартир в Казани

Близость к центру является одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость квартир в российских городах-миллионниках. В Казани цена квадратного метра на вторичном рынке снижается в среднем на 1% за каждый километр удаления от центра, сообщили в «Циан. Аналитике».

В целом по городам-миллионникам этот показатель составляет около 3%. Для сравнения: в Санкт-Петербурге «вторичка» дешевеет в среднем на 1% за километр, в Москве – 2%, в Краснодаре – 4%, а в Екатеринбурге – 5%.

Источник: «Циан. Аналитика»

«В реальности распределение цен нарушается действием других факторов – близостью к станциям метро, характеристиками жилья, качеством окружения и другим. Поэтому равномерного снижения не фиксируется ни в одном городе», - заметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская.

Несмотря на общую тенденцию к снижению цен от центра к периферии, в некоторых городах, в том числе и в Казани, цены на окраинах могут быть выше, чем в срединных районах. Так происходит благодаря строительству новых качественных жилых комплексов, выходящих на вторичный рынок.