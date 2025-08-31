Эксперты рассказали, как мошенники обманывают студентов на фальшивых ресурсах и кредитах

Перед началом нового учебного года в России активизировались мошенники, ориентированные на студентов. Аферисты предлагают фиктивные образовательные кредиты и доступ к якобы эксклюзивным учебным материалам, чтобы выманить деньги и персональные данные. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, злоумышленники прикрываются «льготными образовательными кредитами» по новой госпрограмме. От студентов требуют внести страховой депозит в размере 5–10% от суммы кредита. Однако после перевода средств кредит не предоставляется, а связь с мошенниками обрывается.

Специалисты напомнили, что с 1 сентября 2025 года в России изменяются правила получения образовательного кредита с господдержкой: правительство будет утверждать список специальностей, для которых он доступен. Этой ситуацией пользуются аферисты, предлагая фиктивные кредиты студентам направлений, не вошедших в перечень.

Чтобы избежать обмана, рекомендуется проверять наличие своей специальности в официальных документах правительства.

Еще одна распространенная схема связана с рассылкой сообщений в соцсетях и мессенджерах. Студентам, особенно первокурсникам, предлагают оплатить доступ к «обязательным онлайн-курсам», «эксклюзивным лекциям» или «базам тестов». Переход по указанным ссылкам ведет на фальшивые платежные страницы, где похищаются данные банковских карт.

Эксперты настоятельно рекомендуют уточнять всю информацию о платных услугах только через официальные каналы учебного заведения и использовать проверенные платежные системы.