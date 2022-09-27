Эксперты рассказали, что нужно для хорошего настроения и спокойного сна

Активная работа днем и хороший отдых в ночное время обеспечиваются в первую очередь отличным настроением и спокойным сном. Понятно, что любой человек хочет чувствовать себя идеально каждый день, хотя многие считают, что это невозможно. Но на самом деле это даже не сложно, только нужно двигаться в правильном направлении. Наша статья поможет вам определиться с первыми шагами для хорошего самочувствия.

Первые шаги для налаживания сна

Чтобы сон был крепким, необходимо выполнять несколько простых правил:

● поддерживайте в комнате оптимальную температуру, то есть ту, которая для вас наиболее комфортна;

● отложите подальше смартфон, чтобы вас не отвлекали сообщения и не тянуло в социальные сети;

● не включайте фоновую музыку и телевизор;

● придерживайтесь режима сна.

Первые шаги для налаживания психического состояния

Это задача гораздо более сложная. Нужно нормализовать свое эмоциональное состояние, преодолеть тревоги и переживания. Сделать это сложно, но попробовать стоит! Вот несколько рекомендаций, которые необходимо выполнить:

● На обычном листке бумаги перечислите все то, что вас тревожит. Это поможет сконцентрироваться на своих проблемах для их успешного решения.

● Старайтесь избавиться от каждой проблемы, вызывающей тревогу. Если ваше психическое состояние связано с проявлением психологических травм, то без опытного специалиста решить данную проблему будет сложно.

● Научитесь отказывать другим людям, если их желания идут в ущерб вам, не бойтесь сказать нет чужому человеку.

Правильное питание – залог хорошего настроения

Это, пожалуй, самое простое, что вы можете сделать. Необходимо убрать из своего рациона фастфуды и алкоголь и отдавать предпочтение овощам и фруктам. Не лишним будет добавление в свой рацион специализированных продуктов для борьбы со стрессом от компании Siberian Wellness:

● Фиточая из диких трав №3, входящего в серию Baikal Tea Collection. Этот напиток является не только полезным, но и вкусным. Он используется для восстановления нервной системы и эффективен в борьбе со стрессами, поэтому его называют природным антистрессом.

● Растительного комплекса «Гинкго билоба и байкальский шлемник», относящегося к серии Essential Botanics. Средство применяется для нормализации мозгового кровообращения, также оно активизирует мозговую деятельность.

● Растительного комплекса с органическим магнием RELAX Box, позволяющего поддерживать эмоциональное состояние.

● Инновационного органического комплекса Stress Re.Live, обеспечивающего защиту нервной системы, нормализующего сон и улучшающего настроение.

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