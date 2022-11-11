Эксперты: Работа с молодежью – важнейший приоритет политики Татарстана

Комплексная работа с молодежью – один основных приоритетов государственной политики в Татарстане. И эта работа ведется успешно не только на уровне официальных структур и профильных министерств, но и внутри самих молодежных организаций и движений. Такое мнение озвучил председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Помимо регулярной поддержки со стороны Президента Татарстана Рустама Минниханова, мы видим огромное количество возможностей для молодежи и ее самореализации. Речь идет не только о проведении творческих фестивалей, лабораторий, научных форумов, но также выделении грантов, чтобы молодежь смогла реализовать свои идеи и проекты», – сказал Кадыров, выступив на площадке Экспертного клуба.

Кадыров напомнил, что в Татарстане проживают представители 173 национальностей. В связи с этим особую роль играют мероприятия, направленные на укрепление дружбы между народами в молодежной среде. Каждый год в республике проходит множество мероприятий, в рамках которых молодые люди не только знакомят с культурой своих стран и народов, но также проникаются традициями и обычаями местных народов.

Председатель общественной организации «Казанский центр достижения молодых» Ляля Бикчентаева считает, что акцентные проекты в работе с молодежью ценны не столько профессиональными навыками, которые молодые люди в них получают, сколько формированием «мягких» навыков – командной и проектной работы.

«Не так важно, чем именно занят подросток или молодой человек: играет ли он в КВН, “тусуется” с молодыми предпринимателями или работает в стройотрядах. Важно чувство сопричастности и принадлежности, которое дают эти движения. И в этом вопросе широта выбора направлений реализации себя и формирования сообществ по интересам очень важна», – считает эксперт.

По словам директора РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерины Согриной, работа с молодежью и развитие молодежной политики – один из важнейших приоритетов государственной политики Татарстана.

«На территории республики действуют государственные программы, а Президент РТ всегда поддерживает детские и молодежные инициативы, показывая свою личную включенность в данное направление. Молодежь – это будущее и настоящее наших регионов и страны! Отрадно, что в Татарстане девизом молодежной политики стал слоган "Ничего для молодежи без самой молодежи!"» – отметила Соргина.

Президент России Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями 4 ноября отметил, что тема молодежи сейчас должна быть у всех перед глазами, поскольку от формирования ее сознания зависит будущее.

Всемирный день молодежи ежегодно отмечается 10 ноября. Праздник установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи по инициативе Всемирного совета молодежи, созданного во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом.