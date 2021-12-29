Эксперты прокомментировали успехи Татарстана по нацпроекту «Производительность труда»

Республика Татарстан лидирует среди регионов России по привлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». По информации Минпромторга РТ, на конец 2021 года в число участников нацпроекта вошли 143 предприятия из разных отраслей экономики республики.

Достигнутые Татарстаном успехи прокомментировали эксперты, представляющие как республику, так и другие субъекты Федерации.

Руководитель исследовательского агентства «ПромРейтинг» Антон Глухов обратил внимание на риски, которые сопутствуют и низкой, и высокой производительности труда. Дело в том, что низкая производительность труда делает предприятия неконкурентоспособными, а высокая — может приводить к безработице. Отсюда следует необходимость балансировать требования экономики и необходимость заботиться о социальной сфере.

«Если говорить о Татарстане, то, как мне представляется, республика в первую очередь добивается увеличения производительности труда за счет всего того, что было недооптимизировано со времен СССР. Это не выливается в массовые битвы жителей с роботами. Да и социальная сфера идет рука об руку с оптимизацией», — заметил эксперт.

«Как будто бы регион как-то тут нащупал золотую середину. Очень хотелось бы в это верить», — резюмировал Глухов.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ и доцент КФУ, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин в свою очередь отметил «большие перспективы» национального проекта «Производительность труда».

Среди плюсов участия в проекте экономист упомянул экспертную поддержку, возможность обучаться бережливому производству на Фабрике процессов, обучение и помощь с выходом на новые рынки по программе «Акселератор экспортного роста». Отдельно он сказал о возможности получить льготный заем в размере до 300 млн рублей под 1% годовых по программе Фонда развития промышленности «Производительность труда».

«Все эти возможности и умение их использовать в работе производства позволили Республике Татарстан стать лидером среди регионов России по привлечению предприятий в национальный проект „Производительность труда“», — подчеркнул Гафиятуллин.

Советник ректора КИУ имени В. Г. Тимирясова по стратегическим инициативам — доктор философских наук, профессор Олег Агапов увидел в лидерстве Татарстана в реализации национальных проектов «результат целенаправленной деятельности последних двух десятилетий, когда было реализовано множество модернизационных программ, позволивших промышленной системе региона выйти на качественно новый уровень».

Специалист также пояснил, что Стратегия социально- экономического развития РТ до 2030 года представляет собой реальную дорожную карту по внедрению инновационных практик во все сегменты экономического уклада региона. Сказал он и о поддержке высшего и среднего профессионального образования в республике, развитии движения WorldSkills и цифровой трансформации социальных структур.

Управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» и председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов напомнил, что власти Татарстана задумались о комплексном подходе к повышению производительности еще в 2012–2013 годах. Первопроходцем работ по этому направлению был КАМАЗ.

По мнению Гимадутдинова, повышение производительности труда в какой-то степени позволяет решать проблему нехватки квалифицированных кадров, что также может привлекать компании к участию в нацпроекте. Не обошел он вниманием и такой момент, как автоматизацию рабочих процессов, которой в республике уделяют особое внимание.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе отметил значение успехов Татарстана для соседних регионов. «На лету хватаете нацпроекты и реализовываете на высоком уровне. За производительностью труда всегда стоит человек, и его труд во славу вознагражден, заняв верх пьедестала среди регионов России. Нам, соседям, всегда приятно равняться по многим проектам на вас», — объяснил он.

Национальный проект «Производительность труда», как и другие нацпроекты, реализуется в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.