Эксперты прокомментировали попадание РТ в топ регионов с высокой инвестпривлекательностью

Республика Татарстан вошла в число регионов России с очень высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Помимо нее, в составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА» топ вошли Санкт-Петербург, Белгородская, Воронежская и Курская области, а также ряд других субъектов Федерации.

Кроме того, Татарстан оказался одним из лидеров по информационной открытости и доступности. Вместе с республикой аналогичный результат продемонстрировал Ямало-Ненецкий автономный округ. Меньше в интернете открытой информации о Чеченской и Удмуртской республиках, а также о Калмыкии. Высокие показатели региона прокомментировали местные эксперты.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ и доцент КФУ, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин заметил, что Татарстан и его города нередко занимают лидирующие позиции в различных рейтингах и как житель республики он горд за нее.

«Все условия, по которым формировался рейтинг, — не подарок сверху, а создавались работой команды руководителей РТ <…>», — подчеркнул экономист. По его словам, аналитики учитывали очень много показателей: инфраструктурные, экономические, социальные и финансовые ресурсы региона состояние окружающей среды, и итоге подтвердив, что Татарстан остается в лидерах России по работе с инвестициями. А это новые рабочие места, современные технологии и налоги, которые идут на улучшение качества жизни жителей, пояснил он.

«Также повлияла финансовая устойчивость республики, которая сохраняется на высоком уровне даже в тяжелые времена, активная реализация национальных проектов (инициированных Президентом России Владимиром Путиным — прим. Т-и). И немаловажную роль играет оценка информационного сопровождения инвестиционного проекта, доступность информации об объектах для инвестиций и региональных мерах поддержки», — заключил Гафиятуллин.

В свою очередь президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин связал высокий уровень инвестиционной привлекательности Татарстана со значительным числом разнообразных реальных объектов и проектов инвестиций, относящихся как к микро-, так и к макроэкономике. «Республика Татарстан сумела обеспечить совокупность условий как правовых, социальных и экономических упрощенных механизмов в их взаимодействии для потенциальных инвесторов», — убежден он.

По мнению эксперта, исходя из принципов открытости, власти Татарстана обеспечивают прозрачность деятельности государственных органов и инструментов обратной связи. Это помогает местным жителям взаимодействовать с органами местного самоуправления.

Советник ректора КИУ имени В. Г. Тимирясова по стратегическим инициативам — доктор философских наук, профессор Олег Агапов уверен, что лидерство Татарстана по многим показателям социально-политического, социально-экономического и социокультурного плана среди регионов России мало кого удивляет. По его оценке, в 2000-х годах власти республики, социально ориентированные НКО, институты гражданского общества и предприниматели «неоднократно осваивали новые практики хозяйствования, модели управления, модернизации различных сфер экономики, политики, культуры».

«Лидерство в сфере инвестиционной привлекательности выглядит как само собой разумеющееся следствие уже сложившего брендинга Татарстана. Вместе с тем следует отметить, что успехи республики складываются как синергетический эффект от повышения роли Казани во внутреннем туризме, модернизации ведущих предприятий РТ, а также развития предпринимательских компетенций граждан», — уточнил эксперт.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ и управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» Айрат Гимадутдинов также констатировал, что Татарстану не привыкать быть в числе лидеров по инвестиционной привлекательности. Среди его преимуществ он назвал развитую экономику, образовательную сферу, научные институты и мощную природную ресурсную базу.

«Немаловажным фактором является то, что руководство республики активно занимается привлечением инвестиций и лоббированием интересов регионального бизнеса на федеральном уровне. Это играет на понижение инвестиционных рисков, как и высокий платежеспособный спрос населения. Ну, и, конечно, туристическая привлекательность республики. В эту сферу делаются постоянные вложения, совершенствуется инфраструктура, благоустраиваются города и районы. В республику тянутся люди из других регионов. Всё это благоприятно влияет на развитие Татарстана», — резюмировал специалист.