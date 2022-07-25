Эксперты: Программа по переезду работников из трудоизбыточных регионов важна и необходима

Программа по переезду молодых работников из трудоизбыточных регионов, подготовленная Министерством труда и социальной защиты РФ, важна и необходима, но требует проработки мелочей. Поскольку любые просчеты могут привести к диспропорциям востребованности специалистов на рынке труда – безработице одних и переизбытку других. Такое мнение выразила член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения КФУ Зоя Силаева.

«Сегодня молодежь стала более рациональна, поэтому она выбирает, где ей лучше: где выше заработная плата, лучше условия жизни и условия труда. Инфраструктура и качество жизни играют важную роль при решении вопроса о выборе места жительства и работы. Естественно, что большинство выбирает крупные регионы, в которых созданы все условия труда и которые экономически являются более привлекательными, потому что открывают целый спектр возможностей для становления и развития в будущем. Например, Татарстан является одним из самых привлекательных регионов для молодых людей», – отметила Силаева, выступив на площадке Экспертного клуба.

Она напомнила, что молодежь является экономически наиболее активной частью населения.

«Представители молодежи более подвижны, гибки, не боятся рисковать, пробовать себя в чем-то новом, развиваться. Им легче адаптироваться в новых условиях. Они могут начать выстраивать свою жизнь в новом регионе с нуля. Как правило, это обусловлено еще и тем, что они более свободны и не обременены по сравнению со средним и старшим поколением», – пояснила она.

С мнением эксперта о востребованности программы согласен заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Задумка хорошая, но нужно тщательно проработать ряд вопросов, без решения которых переселение трудового населения не будет иметь успех. Это и вопрос, связанный с трудоустройством, зачастую существующие предложения на рынке труда являются малопривлекательными для переселенцев, необходима четкая координация действий отраслевых и региональных структур, сотрудничество между бизнесом, предприятиями, необходимо дать более определенные гарантии от предприятий по предоставлению первого рабочего места», – считает эксперт.

Гафиятуллин также отметил, что важно заниматься развитием социальной инфраструктуры, – детских садов и школ, поликлиник, учреждений культуры.

«Неразвитость инфраструктуры – одна из важных причин низкой миграции, отсутствие комфортных условий жизни и труда. И вероятнее всего с этим будет связано то, что часть переселенцев вернутся обратно, не будучи удовлетворенными новыми условиями жизни. Большую роль также играет и социально-культурный фактор: природно-климатические условия, языковой вопрос, отличающуюся ментальность населения, а также различия в организации и культуре труда в южных и северных регионах страны», – обратил внимание эксперт.

Инициативу Министерства труда и социальной защиты РФ разделяет и советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета Олег Агапов.

«Инициатива министерства, разумеется, своевременна, но сумма в 116 тыс. рублей явно недостаточна. Она не позволяет приобрести жилье на новом месте жительства. Вопрос вопросов – каков уровень оплаты труда на новом месте. Если он меньше, чем в крупных городах России, то целесообразность переезда будет мизерной. Полагаю, что решение может быть в создании национальной государственной программы общественных работ для постройки железных дорог, шоссе, аэродромов и т.д., куда могут обращаться безработные с различных регионов России», – высказал предложение он.

Программа по переселению молодых специалистов хороша тем, что она субсидирует такое переселение, считает завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

«В постсоветской России сформировалась рыночная экономика, но рынок не смог решить проблем депрессии ряда регионов, обучения и распределения кадров. Многие проблемы на рынке труда стали решаться за счет мигрантов из стран СНГ. Тем не менее кадровые диспропорции, неравномерное развитие территорий остались и сегодня. Решить эти проблемы можно за достаточно длительный период времени и при наличии общегосударственной политики занятости», – заключил эксперт.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили программу по переезду молодых работников из трудоизбыточных регионов. Финансовую поддержку окажут молодым людям до 35 лет, готовым сменить место жительства ради карьерных перспектив.

Гражданин получит выплату в размере 116 800 рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время. Переехать по программе можно будет в Бурятию, Коми, Хакассию, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.