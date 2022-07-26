Эксперты МВФ предупреждают о высоком риске рецессии в США в 2023 году

В 2023 году риск рецессии в Соединенных Штатах Америки будет очень велик, и избежать такого развития событий будет труднее из-за низких показателей роста ВВП. Такие выводы содержатся в докладе Международного валютного фонда, сообщает ТАСС.

«<…> согласно последним прогнозам, в Соединенных Штатах рост реального ВВП будет всего 0,6% в IV квартале 2023 года в годовом исчислении, в результате чего будет все сложнее избежать рецессии», — отмечают специалисты.

В докладе прогноз роста экономики США не был изменен по сравнению с данными, представленными в начале июля в документе по итогам ежегодного обзора американской экономики на основании 4-й статьи устава организации.

В этом году ожидается, что ВВП Штатов увеличится на 2,3%, а в 2023 году темпы роста прогнозируются на уровне 1%. Однако по сравнению с апрельскими оценками прогноз по росту ВВП ухудшился на 1,4 процентного пункта в этом году и на 1,3 — в следующем.

В 2021 году, по данным фонда, экономика США выросла на 5,7%. На это повлияло восстановление после пандемии коронавируса.