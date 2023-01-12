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Экономика
12 января 2023  19:10
Александр Хевронин

Эксперты прогнозируют рост продаж на авторынке России в этом году

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Три основных варианта развития автомобильного рынка: оптимистичный, базовый и пессимистичный —привел исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов на конференции, которую организовала компания.

Согласно оптимистичному сценарию, авторынок в наступившем 2023 году вырастет до 780 тыс. машин. Согласно базовому, он останется примерно на уровне прошлого года — 650 тыс., а по пессимистичному — снизится до 550 тыс. авто.

«Я считаю, что мой прогноз сверхоптимистичный, но я верю в то, что хуже, чем в прошлом году, быть уже в принципе не может, поэтому моя ставка — 800 тыс. автомобилей в 2023 году», — сказал приглашенный эксперт — генеральный директор «Автохаба» Гаджи Курбанов

С ним согласилось большинство участников конференции, называя цифры в пределах 800–820 тыс. автомобилей, который поступят в продажу в этом году.

#авторынок России #автостат #продажи автомобилей
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