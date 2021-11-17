Эксперты прогнозируют рост кредитных ставок в декабре после решения ЦБ по ключевой ставке

Центральный банк РФ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. В этом году Банк России повышал ключевую ставку шесть раз. Сейчас она составляет 7,5%, но в декабре может вырасти до 8,5%. Эксперты рекомендуют не откладывать покупки с помощью потребительского кредита, так как рост ключевой ставки повлечет и повышение ставок на рынке кредитования.

Вариант резкого поднятия ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) Банк России рассматривал перед решением Совета директоров в октябре. Однако было решено увеличить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отметила, что «про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано».

Она сообщила, что Банк России не исключает нестандартных шагов в дальнейшем: «100 базисных пунктов обсуждались не только на этом заседании, та вилка, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант».

Ближайшее заседание Совета директоров по ключевой ставке состоится 17 декабря. Если будет принят упомянутый Набиуллиной вариант, то ключевая ставка может вырасти до 8,5%. Столь высокая ставка устанавливалась Банком России четыре года назад.

«Центральный банк обязательно должен вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции. Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», — подтвердила Набиуллина эти намерения на заседании комитетов в Государственной Думе ФС РФ 15 ноября.

Когда Центральный банк поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. В том числе увеличиваются проценты по потребительским кредитам, а это наиболее массовый сегмент на рынке кредитования.

Как правило, люди берут потребительские кредиты на повседневные нужны или на приобретение гаджетов, бытовой техники и автомобилей, оплату образования. Эксперты отмечают, что сейчас наиболее благоприятное время, чтобы оформить потребительский кредит, ведь инфляция растает — дорожают товары, а ставки пока остаются прежними.

Одни из самых низких ставок по потребительским кредитам на рынке сегодня у Ак Барс Банка. Банк выдает наличные деньги по ставке от 5,9% годовых на семь лет.

Деньги — до 2 млн рублей — можно получить на любые цели. При этом предусмотрены специальные условия для зарплатных клиентов банка и сотрудников компаний-партнеров, а их у банка более 500.

Занимать деньги или нет — это решать клиенту, отмечает руководитель направления потребительского кредитования Ак Барс Банка Гульнара Гайнуллина.

«Если человек предполагает, что тот товар или услуга, на приобретение которой он берет кредит, вырастет существенно в цене, то решение вопроса с помощью потребительского кредита можно считать выгодным», — отметила она.

По ее словам, чтобы повысить шансы на получение потребительского кредита, необходимо иметь постоянный доход, положительную кредитную историю, не обращаться одновременно во множество банков, не брать несколько кредитов в короткий период времени.

Гайнуллина отметила, что при выборе и оформлении кредита необходимо обратить внимание на размер ежемесячного платежа и что туда включает банк помимо процентов, обязательность и необходимость приобретения сопутствующих комиссионных продуктов, включение всех затрат в полную стоимость кредита, размер переплаты, возможность выбора опций со страхованием и без страхования.

Стоит оценить и комфортность обслуживания кредита: достаточно ли банкоматов, удобно ли мобильное приложение, есть ли возможность обслуживать кредит дистанционно, оказывает ли банк своим клиентам сервисную поддержку. Также важно учитывать срок кредита, возможность совершения частичного досрочного погашения в любой выбранный клиентом день и возможность делать это посредством инструментов онлайн-банкинга.

Вопросам цифровизации и удобства обслуживания клиентов в Ак Барс Банке уделяют большое внимание. Заявку на потребительский кредит можно оформить удаленно — на сайте Ак Барс Банка. Предварительное решение будет принято банком примерно за пять минут. Оплачивать кредит удобно через приложение «Ак Барс Онлайн».