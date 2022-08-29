Эксперты предсказали на осень резкий скачок цен на квартиры в новостройках

Осенью в России вырастет средняя стоимость на квартиры в новостройках. Уже к концу года возможна более выраженная динамика на фоне инфляции и роста спроса на жилье, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Цены на новостройки сейчас определяют два фактора: с одной стороны, с февраля число просмотров объявлений, звонков и обращений на 35-40% ниже, чем годом ранее. Однако при этом застройщики дополнительно субсидируют ставку в рамках льготной ипотеки и возникает необходимость увеличивать цену лота, считают специалисты.

Предположительно, после окончания сезона отпусков спрос повысится, если общеэкономическая ситуация не изменится. До конца года рост цен на квартиры в новостройках составит 7-10%, считают эксперты. По их словам, к концу года к ипотечным программам добавятся дополнительные скидки от застройщиков, что также может спровоцировать рост объема сделок и цен.