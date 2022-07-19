Эксперты: проект «Казань - молодежная столица ОИС» поможет создать модель мироустройства

Международные мероприятия в рамках проекта «Казань – молодежная столица ОИС» помогут наладить связи между молодыми лидерами России и стран исламского мира. В будущем это заложит основу для формирования нового миропорядка. Такое мнение выразила председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

«Республика держится в позитивной международной повестке. Для истинно многоконфессионального региона, сотрудничество с исламскими странами – одна из сильных сторон. В контексте всего происходящего, молодежные проекты такого формата могут стать одним из драйверов установления нового баланса мироустройства», – сказала Бикчентаева, выступив на площадке Экспертного клуба.

С мнением эксперта согласен доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров. «В текущей ситуации перестройки всей системы международных отношений требуются подобные прорывные проекты для интенсификации взаимодействия с дружественными странами не-Запада. Молодёжный саммит позволит наладить новые устойчивые связи и станет отличным стартом для новых проектов в различных сферах. Новые связи привлекут в Россию инвестиции, технологии, логистику. Необходимо больше подобного рода площадок и международных проектов», – считает Сидоров.

По словам гендиректора АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыковой, сейчас наблюдается большой интерес молодежи стран исламского мира к сотрудничеству с Татарстаном. Поэтому создание новых условий взаимодействия и реализации для молодежи в рамках международной программы «Казань – Молодежная столица ОИС» – это возможность для нашей молодежи создать международный проект.

«Ключевым событием года станет Казанский глобальный молодежный саммит, ключевой повесткой которого станет роль молодежи в развитии межкультурного диалога и укрепления мира, включенность молодежи на локальном и глобальном уровнях. Итогом саммита станет исследование современной молодежи, проведении сессии по тенденциям и развитию будущего мира», – прокомменитровала Садыкова.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, запланированных в Казани в статусе молодежной столицы ОИС.