Эксперты проанализировали, что не устраивает татарстанцев в сфере здравоохранения

С какими жалобами на систему здравоохранения чаще всего обращаются жители Татарстана, на итоговой коллегии Минздрава РТ рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов.

«В прошлом году по инициативе Аппарата Президента республики, совместно с Министерством здравоохранения и АНО «Диалог регионы» в республике Татарстан провели большое исследование. Мы сделали комплексный анализ обратной связи населения в сфере здравоохранения», – заявил Ленар Файзутдинов.

Изучив тренды, эксперты пришли к выводу, что жители Татарстана регулярно сталкиваются с невозможностью записаться к врачу онлайн, не могут найти контактные данные медучреждений.

«Отдельный информационный тренд – невозможность дозвониться до скорой помощи», – добавил Ленар Файзутдинов.

Первый заместитель гендиректора АНО «Диалог» отметил, что часто пациенты обращают внимание на грубость и наплевательское отношение, безразличное отношение со стороны персонала.

«Приведенный анализ содержания жалоб жителей свидетельствует о системных проблемах в коммуникации государственных медицинских организаций с татарстанцами», – отметил он.

Решить эти проблемы можно при внедрении новых подходов в коммуникации, например, человекоцентричности. По мнению эксперта, медикам нужно быть партнерами своих пациентов.