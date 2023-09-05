Эксперты призвали не допустить мошенничеств с исламскими финансами

Одна из важных проблем, с которыми могут столкнуться участники эксперимента по исламскому банкингу, — активизация мошеннических схем. Возникновение финансовых пирамид, мимикрирующих под исламские финансовые организации, нанесет серьезный ущерб отрасли, подчеркнул на круглом столе в редакции «Миллиард.Татар» директор Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте Ахмад Абу Яхья.

По его словам, чтобы предотвратить это, важно вести просветительскую деятельность.

Кроме того, добавил журналист и экономист Альберт Бикбов, важно, чтобы компании — участники проекта — получали всяческую поддержку со стороны государства.

Запуск пилотного проекта, подчеркивают эксперты, имеет огромное значение для государства. Так, отметил координатор проекта «Сахих Инвест» Руслан Халиуллин, это позволит действующим игрокам рынка исламских финансов выйти из серой зоны.

С 1 сентября в четырех регионах России стартовал эксперимент по исламскому банкингу. На протяжении двух лет — до 1 сентября 2025-го — он будет обкатываться в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Сегодня Центробанк уточнил порядок включения в специальный реестр участников эксперимента по исламскому банкингу. Благодаря ему будет вестись учёт игроков рынка, а также систематизация отрасли.