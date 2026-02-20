Эксперты предупредили о мошеннической схеме с «дивидендами» к 23 февраля

Злоумышленники используют новую мошенническую схему, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Они предлагают россиянам получить фиктивные дивиденды от имени инвестиционной компании «ГазИнвест», но в действительности похищают деньги и личные данные для оформления кредитов. Об этом сообщили РИА Новости в компании Angara Security, специализирующейся на кибербезопасности.

Эксперты зафиксировали массовую рассылку с начала февраля. В сообщениях утверждается, что граждане России в возрасте от 35 до 65 лет имеют право на «февральские выплаты» от государства в размере от 80 тысяч рублей. Сумма якобы зависит от возраста, и потенциальной жертве предлагают «уточнить» её, перейдя по фишинговой ссылке.

По данным компании, злоумышленники используют рекламу в соцсетях, мессенджерах и баннерных сетях. Ссылки ведут на поддельные сайты, которые копируют оформление известных деловых СМИ. На этих ресурсах публикуется ложная информация о неком «решении правительства» о выплате дивидендов каждому гражданину.

Цель аферистов — под предлогом уплаты налогов с несуществующих дивидендов похитить средства жертвы, а также собрать персональные данные, которые затем используются для оформления кредитов на имя потерпевшего. Чтобы придать схеме видимость достоверности, мошенники размещают фейковые отзывы «получивших выплаты» и тех, кто якобы ждёт звонка личного менеджера.