Эксперты помогут татарстанскому бизнесу получить сертификацию продукции

Татарстанские предприниматели могут обратиться в центр «Мой бизнес» для получения бесплатной помощи с сертификатом соответствия продукции. Услуга предоставляется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Предприниматели могут получить не только консультацию, но и помощь в приведении товара в соответствие с требованиями. Это позволит реализовывать продукцию в крупных региональных и федеральных сетях.

«Услуга от центра „Мой бизнес“, оказываемая на безвозмездной основе, открывает предпринимателям большие возможности для сотрудничества с целью реализации продукции в федеральных и региональных торговых сетях», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы получить услугу, нужно заполнить анкету-заявку, а также представить не меньше трех коммерческих предложений от аккредитованных ФСА органов по сертификации, имеющих возможность оказать услугу. Воспользоваться возможностью могут предприниматели, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Татарстана, а также являющиеся представителями МСП.

Центр «Мой бизнес» подведомственен Минэкономики РТ Фонда поддержки предпринимательства.

Национальные проекты реализуются в России по «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.