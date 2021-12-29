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Здоровье
29 декабря 2021  11:08

Эксперты подведут итоги года по борьбе с Covid-19 в Татарстане в 2021 году

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30 декабря в Кабмине РТ состоится брифинг «2021: итоги борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Татарстане». Мероприятие начнется в 9 утра.

О результатах борьбы с пандемией расскажут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, а также замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Предстоящий брифинг станет 70-мероприятием с участием журналистов, посвященным эпидемиологической обстановке в Татарстане, за прошедший год. Большая часть из них проводилась на площадке ИА «Татар-информ».

#итоги года #брифинг #коронавирус
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