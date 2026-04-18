Эксперты подсчитали, сколько порций кофе россияне выпивают в кофейнях за месяц

Россияне в среднем потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц при посещении кофеен, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики уточнили, что речь идет о статистике за полный 2025 год. Среднее количество позиций в чеке составило 3,1, а доля кофе и напитков в чеке – 72%. Средневзвешенная цена кофе в российских кофейнях в первом квартале достигла 289 рублей.

Горячий кофе в общепите после роста оборотов в 2025 году на 19% в первом квартале 2026 года показал снижение на 4%, что также свидетельствует о спаде потребительского интереса из-за растущей цены, добавили эксперты.