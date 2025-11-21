Эксперты поделились мнением о присвоении заводу часов «Восток» нового почетного звания

Чистопольскому часовому заводу «Восток» было присвоено звание «Предприятие трудовой доблести». В соответствующем указе Раиса РТ Рустама Минниханова отмечается, что предприятие внесло значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне благодаря массовому трудовому героизму и самоотверженность работников, обеспечивших бесперебойное производство продукции в это трудное время. О значении этого решения высказались эксперты из Татарстана.

«Внимание к трудовой истории промышленных предприятий и их роли в годы войны помогает укреплять системную работу по сохранению исторической памяти. Присвоение Чистопольскому часовому заводу Восток звания трудовой доблести – шаг, который подчеркивает уважение к тем, кто в самые тяжелые годы войны сумел сохранить производство и обеспечить фронт необходимой продукцией. История завода – пример невероятного трудового подвига времен Великой Отечественной войны. Эвакуация в Чистополь осенью 1941 года, быстрый запуск оборудования, работа в условиях тотального дефицита, выпуск минометной продукции для фронта, а затем и первые отечественные мужские наручные часы «Кировские» – все это часть большого подвига тех людей, на чьих плечах держалась тыловая промышленность.

Сегодня решение о присвоении звания вписывается в более широкий контекст, который задает республика. Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025 год Годом защитника Отечества, а 2026 год – Годом воинской и трудовой доблести. Это символично: мы празднуем 80-летие Великой Победы, и для общества важно говорить о роли конкретных людей и предприятий, которые внесли свой вклад в разгром врага. Уважение к подвигу защитников и тружеников тыла – это часть нашей идентичности и основа тех решений, которые мы принимаем сегодня для защиты и сохранения исторической памяти», – пишет Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов считает, что новое звание предприятия является по-настоящему заслуженным. По словам депутата, «Восток» – это не просто завод, а трудовой подвиг предков, который никогда не будет забыт.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин пишет: «Чистопольский часовой завод заслужил огромную репутацию за свой вклад, особенно во время Второй мировой войны и в эпоху холодной войны… С первых дней войны завод наладил выпуск жизненно важной продукции для фронта: минометных взрывателей, авиационных часов АЧФО и другого сложного оборудования. Работа шла в тяжелейших условиях, часто под открытым небом, в основном женщины и подростки. Уже в 1943 году, параллельно с военными заказами, завод начал выпуск первых гражданских часов… Сегодня АО «Восток» продолжает работу, сохраняя традиции механического часового дела. Оно как выпускает классические модели (Командирские, Амфибия), так и разрабатывает новые, включая часы для спецподразделений и узкоспециализированные приборы времени. История Чистопольского завода – это история от военного подвига до культового бренда, символа советской и российской инженерной мысли, который в полной мере достоин звания «трудовой доблести».

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что присвоение звания заводу – не бюрократическая дань традиции, а глубоко осмысленный шаг, точечно попадающий в нерв исторической памяти страны и республики. Указ Минниханова напоминает, что тыл в годы ВОВ был таким же фронтом, где победу ковали инженеры, рабочие, женщины и подростки, днями напролет стоявшие у станков.

Также Павлова отметила, что трудовой подвиг предприятия десятилетиями оставался в тени и потому нынешнее признание выглядит особенно справедливым. Сегодня же «Восток» – редкий пример бренда, сохранившего производство и идентичность.

«На примере истории завода «Восток» подрастающее поколение получает живой урок патриотизма, самоотверженности и трудовой доблести – понятий, которые невозможно вычитать из учебника. Это история о реальных людях, для которых труд был не просто обязанностью, а вкладом в спасение страны.

Таким образом, государственное признание становится не только актом памяти, но и актом развития – укрепления профессиональной гордости, престижа рабочих профессий и уважения к тем, кто создает основу технологической независимости страны. Именно в этом сегодня заключается главная ценность таких решений», – пишет она.

«Присвоение Раисом нашей республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым Чистопольскому часовому заводу «Восток» звания «Предприятие трудовой доблести» является значимым событием, подчеркивающим важность исторической памяти и признания заслуг предприятий, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. … Признание таких предприятий помогает сохранить память о героизме и самопожертвовании, которые стали основой победы.

Также стоит отметить, что подобные инициативы способствуют патриотическому воспитанию молодежи, формируя у них уважение к истории своей страны и ее героям. Надеемся, что это звание станет стимулом для дальнейшего развития завода и укрепления его позиций как важного игрока на рынке», – считает Депутат Казанской городской Думы, член генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов.