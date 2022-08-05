Эксперты по кибербезопасности поделились лайфхаками, как не попасться на удочку мошенника

В новых реалиях кибербезопасности необходимо соблюдать концепцию Zero Trust («нулевое доверие»), которая по своей сути означает полное отсутствие каких-либо доверенных зон. Такой совет пользователям на вебинаре «Точка невозврата» дала руководитель группы аналитики Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Ксения Рысаева.

По ее словам, многие люди хранят банковские данные в браузерах или приложениях. С одной стороны, это упрощает процесс заказов и покупок в интернет-магазинах, когда не нужно тратить время на ввод информации.

«У меня так: окно в режиме „инкогнито“, ввожу свои данные и, естественно, не сохраняю их в браузере. Это требует времени, но так я чувствую себя более защищенной», — отметила специалист.

Спикер также посоветовала обращать внимание на адреса сайтов: даже одна буква, один символ может считаться за фишинговый (поддельный) сайт. Также необходимо смотреть на дизайн сайта. Несмотря на то что злоумышленники хорошо копируют стиль сайта, некие подозрительные детали все же можно выделить.

Еще один важный момент: при звонках с незнакомых номеров важно не говорить «да». Звонившие могут называть себя представителями банков, сотрудниками МВД, ФСБ и т.д. «Я заменяю „да“ синонимами. Есть такая предпосылка, что голос могут записать, ведь сейчас у нас везде есть биометрические данные, и использовать эту фразу „да“ в своих целях», — рассказала Рысаева.

«Если вам позвонили с незнакомого номера от какой-либо организации, лучше найти номер этой организации в интернете и позвонить им, спросить, действительно ли был звонок и с какой целью. Также если вы получаете письма или сообщения от своих коллег, родственников, друзей с просьбой „скинуть деньги“, то лучше переспросите у них самих по другим каналам. Допустим, если вам написали в соцсети „ВКонтакте“, позвоните, спросите, действительно ли это он написал», — посоветовала она.