Эксперты перечислили слова, выдающие телефонных мошенников

Телефонных мошенников можно обнаружить по ряду ключевых слов и сочетаний. Об этом в беседе с РИА Новости заявили специалисты компании — разработчика специального программного обеспечения DeviceLock.

По словам экспертов, сейчас злоумышленники стали реже использовать банковские базы данных, так как способ стал более опасным и труднодоступным. Чаще они стараются выманить информацию прямо во время разговора с жертвой. При этом в диалоге с мошенниками часто можно встретить словосочетания «лицевой счет» и «финансовая ячейка».

«Слова „лицевой счет“ или „финансовая ячейка“ должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — заявил представитель компании Юрий Томашко.

В таких ситуациях мошенники обычно используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Чтобы избавиться от такого «кредита» звонящие предлагают собеседнику назвать номера счетов и перевести свои деньги на другой, якобы безопасный счет. Также они убеждают жертву никому не сообщать о звонке, чтобы не нарушить Уголовный кодекс.

Эксперт подчеркнул: если разговор со «специалистом» движется по такому сценарию, нужно тут же повесить трубку и не отвечать на звонки с незнакомых номеров в течение нескольких часов. Также не стоит продолжать разговор и пытаться разыграть злоумышленников — это разозлит их и может спровоцировать на ответные действия. Например, они могут начать совершать ложные звонки о минировании либо других преступлениях, подменяя свой телефонный номер номером жертвы.