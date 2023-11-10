Эксперты ожидают снижения спроса на «вторичку» в декабре из-за высоких ипотечных ставок

Средняя ставка на первичном рынке ипотечного кредитования по итогам трех кварталов 2023 года составила 7,66%. Показатель почти не изменился благодаря востребованной для «первички» льготной ипотеке. Ставки на вторичное жилье значительно выросли и сейчас держатся в пределах 19-20% в зависимости от конкретного банка, говорится в исследовании Финансового института развития в жилищной сфере России «Дом.РФ».

Увеличение ставок по ипотечному кредитованию повлечет за собой провал на вторичном рынке недвижимости, считают эксперты: дорогие квартиры по высоким ставкам попросту не будут брать.

«На первичном рынке у нас нет “проседания”, на вторичном мы к этому как раз сейчас подошли. В ноябре у нас закончились предодобренные кредиты. Октябрь еще более-менее нормально завершился, но мы уже видим снижение спроса», – спрогнозировал вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Особенно сильно разрыв будет заметен в зимние месяцы – декабрь и январь, считает его коллега – член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова

«Сильное проседание мы увидим в декабре, а может быть даже и в январе, потому что активизируются те, кто снимает деньги с депозитов и получает дополнительные выплаты. Вообще, декабрь всегда активный месяц на рынке недвижимости. А потом мы увидим проседание, ведь покупать “вторичку” под 16-17% — это неразумно», – подчеркнула собеседница «Татар-информа».

О том, чем обусловлен рост спроса на ипотечное кредитование в Татарстане, как обстоят дела на рынке после повышения ключевой ставки Центробанком, читайте в материале «Четверть века в ипотеку: как цены на жилье загнали татарстанцев в долги на 500 млрд».