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Ру Тат
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20 августа 2021  18:20

Эксперты ответят на вопросы татарстанцев о пенсионном обеспечении

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24 августа на вопросы татарстанцев ответят уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса ЦУР РТ Сария Сабурская и заместитель управляющего татарстанским отделением Пенсионного фонда России Асия Валиуллина. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Консультации будут вестись как очно, так и онлайн. Для участия в любом из форматов необходима предварительная запись по номеру 8 (843) 236-41-80.

Как рассказала Сария Сабурская, совместные приемы позволяют находить решения вопросов более оперативно. «И если дать ответ на вопрос в ходе приема не получается, он тут же передается в работу специалистам», — отметила она.

#пенсионный фонд #Уполномоченный по правам человека #пенсионное обеспечение
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