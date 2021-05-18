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Ру Тат
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18 мая 2021  19:02

Эксперты ответят на вопросы казанцев о программе «Наш двор»

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19 мая состоится прямой эфир, посвященный стандартам и требованиям программы «Наш двор». На вопросы жителей столицы РТ ответят глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и руководитель Департамента управления стратегическими проектами фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

Присоединиться к онлайн-мероприятию можно в личном аккаунте главы администрации районов @mironov_kzn. Начало трансляции запланировано на полдень.

Интересующие вопросы можно задать в комментариях в аккаунте Миронова в Instagram. Ответы на них будут даны в прямом эфире, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

администрация кировского и московского районов наш двор
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