Эксперты ответили на вопросы татарстанцев о выборах в прямом эфире

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В здании Центральной избирательной комиссии Татарстана стартовал республиканский форум «Мой голос». Эксперты в прямом эфире рассказали избирателям о подготовке к выборам депутатов Госсовета 8 сентября, а также ответили на их вопросы.

«Форум посвящен готовности Татарстана к выборам депутатов Госсовета VII созыва, которые состоятся 8 сентября. В нашей республике порядка 2,9 млн избирателей. Мы надеемся, что все они уже запланировали посещение избирательных участков в любое время c 7 утра до 22:00», – начал беседу Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В режиме онлайн к встрече присоединились избиратели, желающие задать вопросы. Так, у спикеров интересовались возможностью дорасти от Молодежного парламента до Государственного совета, работой с молодыми людьми на избирательных участках и подготовке к кампании, которая пройдет 8 сентября.

По словам депутата Государственной Думы от РТ Олега Морозова, Татарстан всегда очень тщательно готовится к выборам и использует все возможные инновационные технологии, чтобы сделать избирательный процесс еще более комфортным и интересным для жителей республики.

«Анализируя последние годы, я могу сказать, что в Татарстане есть невероятное стремление к инновациям на выборах. Не знаю никаких современных технологий для избирательного процесса, который не использовался бы в республике. К примеру, именно здесь впервые появились блогеры-наблюдатели, ведущие трансляции прямо с избирательных участков», – пояснил Морозов.

Он подчеркнул, что главная задача – это создать систему доверия к выборам, когда гражданин, выходящий из избирательного участка, знал и понимал, что его голос важен и учтен. И даже если побелил не его кандидат, нужно принимать этот результат.

ЦИК РТ объявил 2024 год годом молодого избирателя. В этой связи в республике прошли ряд тематических мероприятий, где молодежь могла глубже разобраться в системе выборов, добавил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В начале года мы вышли с инициативой наших молодежных общественных движений и организаций, чтобы 2024 год стал годом молодого избирателя. Во многом благодаря этому мы осуществили множество важных проектов. Например, в августе мы провели большой студенческий образовательный форум, где собрали 1,4 активистов и провели встречу с депутатами Госсовета РТ и кандидатами», – заявил министр.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.