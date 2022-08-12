Эксперт: Отечественная система высшего образования не имеет своего «лица»

Болонская система в России сыграла в основном отрицательную роль, на сегодня реформы высшего образования только начинаются. Такое мнение на площадке Экспертного клуба высказал завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

«Проблема заключается в том, что отечественная система высшего образования не имеет своего „лица“. Она синтезирует в себе множество других систем, а они не связаны между собой: германская, советская, англосаксонская», — заявил он.

Большаков поддержал некоторые предложения ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего: аспирантура должна быть научной, а не учебной, после специалитета у граждан должно быть право поступать в магистратуру, в системе должны сохраниться бакалавриат и магистратура.

«Но вот то, что специалитет будет у технарей и естественников, а гуманитарии будут по-прежнему делиться на бакалавров-магистров — идея спорная и дискуссионная», — считает Большаков.

При таком раскладе Россия не сможет привлекать иностранных студентов на технические и естественные дисциплины, что отразится на уровне интеграции российского образования в мировое.

«Именно здесь возможна универсализация. Наоборот, гуманитарные науки должны иметь свою среду обитания — возможности для развития», — уверен эксперт.