Эксперты: Опыт Китая по выходу из бедности будет полезен Татарстану и России

За пять лет Китай проделал огромную работу по сокращению бедности, из нее удалось вывести порядка 700 тысяч человек. Об этом в рамках российско-китайского форума «РОСТКИ» рассказала проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова.

Для этих целей в стране использовали новые инструменты содействия занятости – цифровые платформы.

«В этом плане китайский опыт будет для нас очень важен, потому что в России тоже семимильными шагами развивается платформенная занятость. Мы занимаемся исследованиями этих вопросов, по нашим оценкам примерно уже 16% населения трудоспособного возраста имеет опыт платформенной занятости. В основном это вторая дополнительная занятость, но есть также и в качестве основной работы. Для многодетных мам и студентов очень много вариантов, есть еще таксисты и репетиторы. Категории, которые создает платформенная занятость сейчас, там достаточно серьезные доходы формируются», – подчеркнула она.

В Китае существуют критерии отбора отнесения домохозяйства или отдельного гражданина к статусу бедного, добавила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Была проведена очень большая работа на уровне Правительства Китая, был адресный подомовой обход осуществлён. Причём оценивался уровень образования, обеспечения качественным жильем, доступ к воде и электроэнергии. То есть вопросы не только в рамках одного человека, а в рамках целого хозяйства, социальной общины, когда для каждой отдельной деревни внутри провинции выстраивался свой индивидуальный путь выхода из бедности», – заключила Зарипова.