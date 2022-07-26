Эксперты: Ограничение импорта дает возможность компаниям по насыщению внутреннего рынка

Происходящие в мире изменения носят фундаментальный характер, возврата к прежнему устройству не будет. Это, прежде всего, касается торгово-экономической деятельности России. Сегодня важно стимулировать внутренний спрос и развивать научную базу. Такое мнение выразил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«В условиях санкций открываются новые ниши для отечественных производителей. Ограничения на импорт, уход многих компаний, дает возможность по обеспечению внутреннего рынка, которые возникают и которыми обязательно нужно воспользоваться», - сказал он, выступив на площадке Экспертного клуба.

По словам Гафиятуллина, экономика Татарстана, постепенно стабилизируется, хотя сохраняются риски по поставкам импортных комплектующих и сырья, логистики.

«Созданный при Правительстве Республики Татарстан оперативный штаб на постоянной основе мониторит вопросы высвобождения сотрудников предприятий. Предприятия проводят работу по налаживанию новых кооперационных связей, включая соглашения о сотрудничестве с крупнейшими российскими корпорациями: “Газпром”, “Лукойл”, “Росатом” и “Транснефть”. Перестраивают логистические цепочки во взаимодействии с компаниями из других регионов России, а также ведут поиск новых рынков сбыта, в том числе при участии партнеров из дружественных стран», - отметил эксперт.

С мнением Гафиятуллина о необходимости усиления работы на внутренеем рынке согласен казанский бизнесмен, директор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов.

«Переориентация на внутренний спрос планомерно набирает обороты. Строительная сфера - это драйвер экономики, здесь наблюдается активная поддержка со стороны Правительства. Понижение ключевой ставки привело к снижению ставок по ипотеке на новостройки и вторичное жилье. Ожидаем в ближайшее время снижение ставок по господдержке и льготным ипотекам. Надеюсь, что данная тенденция по поддержке малого и среднего бизнеса будет продолжаться», - поделился мнением эксперт.

По словам управляющего партнера Аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» Айрата Гимадутдинова, в новых условиях, несмотря на важность системообразующих предприятий, кардинально вырастает роль частного бизнеса.

«Не секрет, что частный бизнес более гибок, более рыночноориентирован, и часто более эффективен. Важнейшая задача сегодня - создать условия для полноценной реализации частным бизнесом его потенциала. Для нивелирования таких рисков важна определенность, понимание видения ситуации руководством страны. Внушает оптимизм вектор, направленный на пересмотр стратегии экспортоориентированной, в первую очередь сырья, экономики и ориентир на развитие внутреннего рынка», - считает Гимадутдинов.

В Татарстане ранее прошло совместное заседание Комитета Госдумы РФ по экономической политике и Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан. В заседании приняли участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, представители республиканских министерств и ведомств, руководители предприятий.