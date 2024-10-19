Эксперты оценили значимость саммита БРИКС для Татарстана и России

На следующей неделе, с 22 по 24 октября, в Казани состоится саммит БРИКС. О значимости этого объединения в мировом масштабе, а также какие перспективы имеет для Татарстана и России, рассказали члены Экспертного клуба.

БРИКС в перспективе может разрушить систему западного неоколониализма и оставить Запад на периферии, заявил завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ Андрей Большаков.

«БРИКС является объединением государств нового типа. Оно перспективно по многим основаниям, так как опережает „страны семерки“ в своем экономическом развитии, несет в себе новые принципы организации (нет доминанты одного из государств-членов), представляет собой объединение 10 государств Глобального Юга, которое постоянно расширяется», — сообщил эксперт.

Для России же БРИКС важно как площадка, создающая в том числе новые способы оплаты. В дальнейшем у него может появиться собственная валюта — сейчас же уже есть собственный банк. Кроме того, внимание членов объединения обращено на ряд проблем, стоящих перед странами Глобального Юга, то есть большинством в современном мире.

Проведение саммита в Казани, уверен Большаков, глубоко символично, ведь именно Татарстан является одним из лидеров в России в области парадипломатии и «поворота на Восток».

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что в рамках саммита республика обсудит с каждой из стран-участниц перспективы взаимодействия. То есть мероприятие станет для РТ возможностью определить направления для развития, которые позволят ей и в дальнейшем быть «локомотивом во многих направлениях».

«Безусловно, это уникальная возможность, которой Правительство республики во главе с Раисом Рустамом Миннихановым обязательно воспользуется», — подчеркнул эксперт.

Отдельно он обратил внимание на то, как саммит повлияет на качество жизни татарстанцев. Благодаря его проведению РТ получила почти 8 млрд рублей из федерального бюджета. Средства направлены на ремонт дорог, работы по благоустройству и сети.

«То есть саммит пройдет, а обновленные дороги, парки останутся для жителей. Поэтому, БРИКС важен как для макро-, так и для микроэкономики», — добавил депутат.

В целом саммит БРИКС в Казани станет действенным инструментом для достижения того, о чем мечтают жители входящих в него стран: процветания, спокойной жизни и развития, воспитания детей в соответствии со своими традициями и духовно-нравственными ценностями, объединения для решения общих целей и задач, считает первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Дело в том, что большинство стран устали от запредельного лицемерия, эгоизма и паразитирования на других коллективного Запада, от оказываемых им давления и запугивания, от его вмешательства во внутренние дела суверенных государств и других вредоносных действий. И потому они кровно заинтересованы в успехе этого объединения», — полагает он.

Россия нуждается в сотрудничестве с такими странами — желающими и готовыми строить новый миропорядок, основанный на взаимопонимании, взаимоуважении, равенстве, взаимной выгоде и солидарности. Интерес со стороны других стран к такой работе подтверждает в том числе большое количество заявок на вступление в БРИКС.

Перспективы БРИКС выглядят многообещающими не только из-за возможного расширения числа участников, заметила член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова. Помимо этого, она выделила еще несколько ключевых аспектов, таких как углубление торговых отношений и инвестиционной кооперации, ведущее к экономическому росту; создание альтернативных финансовых институтов и платежных систем, которое позволит уменьшить зависимость от западных финансовых инструментов. Важной деталью также являются совместные проекты, повышающие конкурентоспособность стран-членов на глобальном уровне, а работа над решением актуальных мировых вызовов, к примеру вопросами изменения климата, обеспечит БРИКС статус ведущего игрока в международной политике.

«В целом БРИКС имеет потенциал для дальнейшего укрепления своего влияния и разнообразия деятельности в ответ на изменяющийся мировой порядок», — уверена она.