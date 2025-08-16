Эксперты оценили влияние саммита на Аляске на курс рубля

По итогам саммита на Аляске, где прошла встреча Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, рубль может показать постепенное и незначительное ослабление. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отметил, что события развиваются по нейтральному сценарию: конкретных договоренностей стороны не достигли, однако был зафиксирован прогресс и позитивная динамика.

Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин подчеркнул, что значительного влияния на курс рубля ожидать не стоит, хотя небольшая просадка в начале недели возможна.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев заявил, что сильного укрепления российской валюты в ближайшие дни ждать не следует. Он отметил, что вероятность ослабления рубля повышается, поскольку на встрече шла речь о том, что новые санкции не будут вводиться.

По мнению эксперта, это может увеличить вероятность смягчения действующих ограничений, что, в свою очередь, приведет к изменению валютных потоков из России и, как следствие, к постепенному ослаблению рубля.

Старший аналитик проекта Bitkogan Евгений Рябков добавил, что в среднесрочной перспективе курс рубля может ослабеть до 81–82 рублей за доллар.