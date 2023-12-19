Эксперты оценили устойчивость нефтехимии Татарстана в условиях сложной макросреды

Эксперты оценили устойчивость предприятий нефтехимии Татарстана в текущих экономических условиях. О том, что отрасль успешно адаптируется к существующим реалиям говорит стабильность налоговых отчислений компании, отмечают эксперты.

«Стабильность в налоговых отчислениях СИБУРа (в республике расположены предприятия группы – КОС и НКНХ) говорит о том, что компания успешно проводит трансформацию и адаптируется к существующим реалиям, – рассказала старший партнер юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Гульнара Беглова. – Ни для кого не секрет, что компания сильно пострадала от действий партнеров из недружественных стран, которые в одночасье прекратили сотрудничество, особенно в сфере обслуживания иностранного оборудования и снабжения расходными материалами».

Фото: © пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Беглова добавила, что компания и ее новые партнеры из России и дружественных стран (например, Китая) смогли реализовать множество НИОКР, испытаний, разработок и реализовали и реализуют новые успешные проекты. «Все это отражается на финансовых результатах организации и ее налоговых отчислениях. В сравнении с нефтехимией сельхозпроизводители, думаю, налог отчислят в бюджет меньше, нелегкий был для них год с учетом и погодных и внешнеэкономических условий», – выразила она мнение.

«Относительно нефтяной отрасли Татарстана можно предположить, что ввиду изменения федерального законодательства и увеличения доли отчислений в федеральный бюджет, бюджет Татарстана вряд ли получит от нефтяников больше, чем в 2022 году», – резюмировала эксперт.

Напомним, вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, выступая на открытии производства по выпуску галобутилкаучука в Нижнекамске, заявил, что проекты, которые реализует группа компаний «СИБУР» в Татарстане, позволяют республике развиваться и генерировать новые налоги. «Те проекты, которые СИБУР сейчас делает, они позволяют республике развиваться, генерировать новые налоги. Компания не снижает налоговые отчисления в местные бюджеты — порядка 20 млрд [рублей] каждый год», — подчеркнул министр.

Профессор кафедры «Финансы и кредит» ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (КИУ)» Ленар Салимов с опорой на открытые данные о поступлении налога на прибыль проанализировал, с какой динамикой различные отрасли экономики РТ наполняли бюджет.

«В отраслевой структуре поступлений налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Татарстана доля сектора “Добыча полезных ископаемых” в 2021 году составляла 37%, в 2022 достигла 39%, а в 2023 году упала до 32% (данные для сравнения взяты за 10 месяцев 2023 года – прим. Т-и.), – отметил Салимов. – Для сравнения, по ОКВЭДу “Производство химических веществ и химических продуктов” эти показатели за 2021, 2022 и 2023 годы составили 14%, 11% и 12% соответственно, по ОКВЭДу “Строительство” – 3%, 3% и 5%».

У каждой отрасли свои причины для взлетов или падений, продолжил эксперт. Так, по его мнению, перегрев ипотечного рынка способствовал укреплению позиций строительной отрасли, а ослабление позиций автосалонов с 22% в 2022 году до 16% в 2023-м обусловлено изменением логистических маршрутов. В то же время Салимов отмечает, что «постепенное восстановление позиций химической промышленности Татарстана свидетельствует об адаптации отрасли в период реализации крупномасштабных проектов группы СИБУР».

Эксперт также добавил, что по ряду отраслей наблюдается отрицательная величина поступлений налога на прибыль в консолидированный бюджет РТ. Этим отличились производители табачных изделий (-1,75 млн рублей) и энергетики (ОКВЭД «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха», -20,7 млн рублей).

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»