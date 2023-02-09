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Ру Тат
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Экономика
9 февраля 2023  16:09

Эксперты оценили ущерб от землетрясений в Турции в 4 миллиарда долларов

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Ущерб от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии предварительно оценивается в $4 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на данные Международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Эти данные пока не являются окончательными сумма может стать больше, отмечают аналитики.

Отмечается, что пока экономические потери точно оценить трудно, так как ситуация постоянно меняется. Но они, как минимум, поэтому могут превысить этот показатель.  

«Однако покрываемые страховкой убытки будут намного ниже, возможно, около 1 миллиарда долларов, из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах», – считают эксперты.

Подавляющее большинство застрахованных убытков, таким образом, будет покрыто, но эта сумма в итоге окажется незначительной.

Напомним, по последним данным в Турции в результате землетрясений погибли более 14 тыс. человек. Ранее сообщалось, что Татарстан за сутки собрал 157 тыс. рублей на помощь пострадавшим.

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