Эксперты оценили региональные дни форума «Малая Родина — сила России» в Казани

Эксперты из Татарстана оценили региональные дни II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», которые прошли в Казани. Их комментарии опубликованы на сайте Клуба экспертов.

Напомним, что упомянутый форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В качестве организатора выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих выступлениях обращал внимание на то, что муниципальный уровень власти — это самый близкий к народу уровень власти. К нему приходят с проблемами, которые необходимо решать быстро и оперативно. И от того, как качественно, быстро взаимодействуют все вертикали власти, начиная от муниципалитета и заканчивая федеральными властями, от того, насколько эффективно решаются эти вопросы, зависит удовлетворенность населения, качество жизни в той или иной муниципальной области», — поприветствовал гостей форума заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Он также поблагодарил татарстанцев за гостеприимство и выразил благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову за организацию регионального дня форума. Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.

Кроме того, с января по апрель в 16 регионах страны пройдут региональные дни форума, которые окажутся посвящены разным тематическим направлениям: от комфортного жилья до экономики и взаимодействия с населением.

Как отметил член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин, данный форум стал площадкой стратегического значения и прикладного характера.

«С одной стороны, в таком формате, встречаясь на форуме, населенные пункты большой страны чувствуют единство и близость, общую нацеленность на реализацию общегосударственных инициатив. Перед нами стоит общая задача по эффективной реализации обновленных национальных проектов. На мой взгляд, очень важно обсуждать задачи государственной важности на уровне муниципалитетов, наиболее близких к народу. Это дает общее понимание процессов. С другой стороны, это обмен опытом, лучшими практиками, когда муниципалитеты имеют возможность друг у друга многому научиться, и это хорошая практическая плоскость взаимодействия. Так, мы знаем, что в федеральном масштабе показательным является пример программы «Наш двор», реализованной в Татарстане по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова», - сказал он.

Метшин отметил, что у регионов на форуме была возможность познакомиться с опытом Татарстана по трансформации комфортной среды.

«Приезжая в Татарстан, знакомясь с результатами программы «Наш двор» «на земле», муниципалитеты получают работающие инструменты для использования у себя на малой родине. Хороших примеров практик в масштабах России достаточно много, на мой взгляд. Все это задаёт общий вектор развития, устанавливает планку целей и задач, ориентирует на результат», - подчеркнул Метшин.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин добавил, что тема «Комфортная среда для жизни», поднятая на форуме, собрала широкий круг участников, среди которых главы муниципалитетов со всей страны, представители власти, архитекторы, проектировщики и эксперты в сфере территориального развития.

«Такие встречи, когда происходит живое общение, обсуждают конкретные шаги и стратегии по улучшению качества жизни в городах и поселках, включая развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий для создания комфортной и безопасной среды становятся очень важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения», - сказал он.

По словам эксперта, форум нацелен на то, чтобы проанализировать проблемное поле на местном уровне и выработать инструменты для решения проблем. В Татарстане муниципалитеты демонстрируют успешную практику создания комфортной среды.

«Мы видим, как Программа «Комфортная и безопасная среда для жизни», направлена на создание условий, способствующих улучшению качества жизни граждан через развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности на территории населенных пунктов. В 2020 году была принята программа «Наш Двор», которую курирует Раис Республики. За это время было отремонтировано 5 175 дворов. Только в 2024 году благоустроено 836 дворов в 32 муниципалитетах Татарстана. Это дворы, относящиеся к 1,5 тысячи многоквартирных домов. Прямой эффект от программы этого года получили больше 200 тысяч жителей республики. Общая площадь благоустроенных дворов составила более 6,5 млн кв. м. В ходе работ уложено 2,4 млн квадратных метров нового асфальта и установлено более 15 тыс. малых архитектурных форм (детское, спортивное и хозяйственно-бытовое оборудование). В 16 районах республики программа «Наш двор» полностью завершится в этом году. Это значит, что за последние пять лет в этих районах были полностью отремонтированы все дворы многоквартирных домов, признанные нуждающимися в благоустройстве на старте программы «Наш двор», - подчеркнул он.

Гафиятуллин отметил, что комфортная среда для жизни создает условия, при которых человек может реализовать свой потенциал, чувствовать себя безопасно и счастливо, а также гармонично взаимодействовать с окружающим миром, а это основа для долгой, здоровой и насыщенной жизни.

Депутат Казгордумы, директор сети фитнес-клубов «Maximus» и вице-президент тяжёлой атлетики РТ Марсель Шарапов сказал, что прошедшие в Казани региональные дни форума подчеркивают значимость местного самоуправления и его влияние на качество жизни граждан. Поручение Президента Владимира Путина о проведении этого форума свидетельствует о том, что вопросы, касающиеся муниципальной власти, находятся на высоком уровне приоритетов, считает он.

«Выступление Евгения Грачева акцентирует внимание на том, что именно на муниципальном уровне люди сталкиваются с повседневными проблемами, требующими оперативного решения. Это подчеркивает необходимость взаимодействия различных уровней власти — от местной до федеральной. Эффективная работа этих структур напрямую влияет на удовлетворенность населения и общее состояние дел в регионах», - прокомментировал Шарапов.

По его словам, Татарстан, под руководством Рустама Минниханова, демонстрирует активный подход к вопросам инфраструктуры и качества жизни. Проведение регионального дня форума в таком прогрессивном регионе, как Татарстан, служит примером для других субъектов страны. Темы предстоящих мероприятий в 16 регионах также показывают широкий спектр проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты, от жилищных вопросов до экономического взаимодействия с населением, сказал парламентарий.

«Форум предоставляет уникальную платформу для обмена опытом и лучшими практиками между регионами, что может способствовать более эффективному решению местных задач. Таким образом, «Малая Родина — сила России» не только поднимает актуальные вопросы, но и создает возможности для их решения через совместные усилия всех уровней власти и активное участие граждан», - резюмировал депутат Казгордумы.

Также своим мнением поделилась и еще один эксперт из РТ Евгения Храмова.

«В Республике Татарстан, как в регионе с сильным аграрным сектором, важность эффективной работы муниципалитетов - это не просто слова. Это вся совокупность продуктового набора для населения: молоко, мясо, птица, растительное и сливочное масла, крупы, хлеб. Ведь именно от социального самочувствия и комфорта жизни сельчан зависит выпуск этого набора. А комфорт этот обеспечивается в первую очередь муниципальными органами управления», - отметила она.

Эксперт добавила, что и комфорт, и социальная среда городов также обеспечиваются тружениками муниципалитетов.

«Это уже несколько иной вид работ: по благоустройству социальных пространств и обеспечению логистики, комфорта и доступности среды. На совокупности эффективной работы всех структур муниципальной власти и строится о социальное самочувствие граждан. Поэтому РТ крепко стоит за укрепление и эффективность работы своих муниципалитетов, оберегая и повышая уровень социального самочувствия в республике», - сказала она.